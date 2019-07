TRIBUNWIKI: Selalu Beri Nasihat Pernikahan di Sosmed, Siapa Maya Septha?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Maya Septha aktif menggunakan sosial media untuk membagikan aktivitas kesehariannya.

Ia juga menyertakan sebuah caption tentang pengalaman rumah tangganya melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya.

Foto-foto mesra bersama sang suami pun, ikut menjadi feed di akunnya.

Namun, usahanya malah menuai kritikan dari para warganet.

Seperti yang terjadi baru-baru ini.

Maya memposting foto dan kata-kata wejangan tentang hubungan rumah tangga.

Dilansir dari Grid Id, bahkan jika tak ada yang membaca pun Maya mengaku tak keberatan.

"Foto mesra melulu ntar akhirnya cerai loh kayak si itu. Nulis begitu ngga takut ntar malu kak kalo bubar?. Ah nikahnya baru bentar sih. Coba kalo udah 30taon baru gw dengerin,"

"Saya : HWASTAGAHHH Pada tau kan ya saya nulis ini semua panjang2 ngga ada untungnya pun buat saya,"

"Mau dibaca silakan. Ga dibaca pun gapapa. Saya ngga untung dan juga nggak rugi . Theres a thing about giving; I dont want anything in return," tulis @mayaseptha7.