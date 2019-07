TRIBUNWIKI: Gubernur Kepri Ditetapkan Jadi Tersangka, Simak Profil Lengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7/2019).



Tidak hanya Nurdin Basiru, KPK juga menjerat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono.

KPK juga menjerat pihak swasta bernama Abu Bakar.



"KPK meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam dikutip dari Tribunnews.



Keempatnya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi.



Sebelumnya Nurdin terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama lima orang lainnya.



KPK menduga akan terjadi transaksi terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Kepulauan Riau.



Saat itu, KPK juga mengamankan uang sekitar 6.000 dollar Singapura. Uang ini diduga merupakan bagian dari transaksi terkait izin lokasi reklamasi tersebut.



Selain gubernur, mereka yang terjaring OTT terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta.



Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Sementara Edy dan Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Kemudian Abu Bakar disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Siapa Nurdin Basirun?



Dilansir dari wikipedia, Nurdin telah menjabat sebagai kepala daerah provinsi itu sejak 25 Mei 2016. Dari segi karier politik, bisa dibilang Nurdin cukup berpengalaman.



Latar belakang pendidikannya yakni S3 Universitas 17 Agustus, Surabaya. Ia sempat menjajaki pendidikan informal di Lemhanas RI pada 2007 dan 2012.



Sebelum menyemplung ke dunia politik, pria kelahiran 7 Juli 1957 itu pernah menjadi Direktur Perusahaan Pelayaran Rakyat tahun 2000.



Diketahui, pada pendidikan formalnya, ia sempat mengambil MPT dan MPI Kementerian Perhubungan tahun 1980 dan 1988.



Tak lama setelah itu, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Karimun dan mulai menjabat 2001 hingga 2005. Di tengah jalan, menggantikan posisi Bupati saat itu, tepatnya pada 2005 hingga berakhir periode tersebut di 2006.



Di periode berikutnya, ia mencalonkan diri menjadi Bupati Karimun. Ia pun kembali menduduki jabatan tersebut selama dua periode, yakni 2006-2011 dan 2011-2015.



Selain menjalankan tugas sebagai bupati, politisi yang lahir di Moro, Karimun, itu mengabdi di dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap di Universitas Karimun.



Tahun 2015, ia keluar dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Di partai, saat ini posisinya sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri.



Tak lama setelah selesai menjabat sebagai Bupati Karimun, menggantikan Soerya Respationo sebagai Wakil Gubernur Kepri mendampingi Gubernur saat itu, Muhammad Sani, pada 2016.



Di periode berikutnya, Nurdin duduk di kursi Gubernur Kepri sejak 2016 hingga tertangkap KPK pada Rabu malam, 10 Juli 2019. Pada malam itu, KPK menangkap dia dan 5 orang lainnya.



"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.



KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi ini. KPK menduga uang yang disita bukan penerimaan pertama. Diduga transaksi tersebut terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.



Data diri:



Nama: Dr H Nurdin Basirun, SSos, MSi



Lahir: Moro, Karimun, Kepulauan Riau, 7 Juli 1957



Kebangsaan: Indonesia



Partai politik: P. Golkar (–2015)



P. Nasdem (2015–)



Pasangan: Hj. Noorlizah



Anak: Nora



Nurhidayat



Pendidikan Formal



SD 6 Tanjung Balai (1964-1970)



SMEP Tanjung Balai (1970-1973)



MPT Kementerian Perhubungan (1980)



MPI Kementerian Perhubungan (1988)



S1 Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2002-2005)



S2 Universitas Dr Soetomo, Surabaya (2005-2006)



S3 Universitas 17 Agustus, Surabaya (2006-2010)



Pendidikan Informal



Lemhanas RI (2007)



International Seminary Guangdong University (2011)



Lemhanas RI (2012)



Executive Education Course on Transforming Leaders Harvard University (2013)



Training Government Chicago University (2013)



Riwayat Jabatan



Direktur Perusahaan Pelayaran Rakyat (2000)



Wakil Bupati Karimun (2001-2005)



Bupati Karimun (2005-2006)



Bupati Karimun (2006-2011)



Bupati Karimun (2011-2015)



Dosen Tetap Universitas Karimun (2011-2015)



Wakil Gubernur Kepulauan Riau (12 Februari 2016-25 Mei 2016)



Gubernur Kepulauan Riau (25 Mei 2016-Sekarang)



Riwayat Organisasi



Ketua Umum KONI Karimun (2006-2016)



Kamabicab Pramuka Karimun (2006-2016)



Pelindung LKN Tingkat Kabupaten Karimun (2006-2016)



Penasehat Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi (2006-2016)



Pembina Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi (2006-2016)



Dewan Penasihat Indonesia Karate Do Provinsi Kepulauan Riau (2013-2018)



Dewan Pembinaan Atlet dan Umum Pengurus Pusat Indonesia Karate Do (2015-2020)



Publikasi



Government Public Relation (2014)



Siapa Nurdin Basirun?

Data diri: