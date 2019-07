Minyak Goreng 2 Liter Rp 20.900, Deterjen 800 ml 16.200 di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Promo JSM akhir pekan kembali digelar di salah satu toko ritel terkemuka, Alfamidi.

Promo belanja hemat ini berlaku selama tiga hari saja, Jumat-Minggu (12-14/7/2019).

"Promo JSM baiknya dimanfaatkan masyarakat berburu kebutuhan, waktunya hanya tiga hari dan sayang dilewatkan," kata Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachri Baharuddin pada Tribun Timur, Jumat (12/7/2019).

Bachri menyebutkan beberapa produk yang termasuk dalam promo JSM pekan ini.

"Ada buah-buahan segar, minyak goreng, makanan ringan, makanan siap saji. Harganya lebih hemat dari biasanya," ujarnya.

Jika persediaan buah di rumah Anda habis, promo ini sebaiknya dimanfaatkan untuk menebusnya dengan harga lebih hemat.

Anggur Red Globe Rp 7.990 per 100 gram (g) menjadi Rp 6.995 per 100 g. Semangka Merah TB dari Rp 10.900 per Kilogram (kg) menjadi Rp 7.700 per kg. RRT Apel Fuji Rp 6.990 per 100 g turun menjadi Rp 5.990 per 100 g.

Pembelian minyak goreng kemasan dua liter Rp 20.900. So Good Chicken Spicy Wing 400 g Rp 39.900.

Rinso Liguid Detergent Molto, AE 750 milliliter (ml) atau 800 ml Rp 16.200. Royale Winter bReeze, Hot Summer, Purple Dawn Refill 800 ml atau 900 ml Rp 15.000.

Promo turun harga juga berlaku untuk Baygon Aerosol Citrus Fresh, Tea Blossom 600 ml Rp 26.900.