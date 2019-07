Boy William Akan Nikahi Karen Vendela Hosea Anak Konglomerat, Deretan 'Pabrik Uang' Calon Mertuanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Boy William segera nikahi Karen Vendela Hosea anak konglomerat Indonesia, deretan "pabrik uang" calon mertuanya.

Selamat ya Boy William.

Dapat calon istri cantik dan tajir.

Aktor sekaligus presenter Boy William (27) siap mengakhiri masa lajangnya.

Boy William baru saja melamar sang kekasih yang diketahui bernama Karen Vendela Hosea.

Dilihat TribunSolo.com dari posting-an melalui akun Instagramnya, @boywilliam17, Boy William sangat bahagia lantaran sang kekasih mengatakan bersedia menerima lamaran.

Berikut posting-an lengkapnya.

"She said Yes! (dia bilang bersedia!)

One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees.

(Suatu hari yang indah di suatu tempat, aku berlutut.)