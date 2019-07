Koma 9 Hari, Wanita Makassar Bagikan yang Ia Rasakan dan Alami Saat Koma, Begini Pengalaman Diana

TRIBUN-TIMUR.COM - Wanita asal Makassar, Diana, mengalami sakit dan lama dirawat di Pusat Jantung Terpadu RS dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar.

Untuk mengobati sakitnya, ia harus melewati prosedur operasi.

Seperti dipaparkan Diana kepada Tribun Timur, sebagai efek dari operasi tersebut, ia mengalami koma selama sembilan hari.

Seperti dilansir wikipedia.com, dalam dunia kedokteran koma adalah suatu kondisi hilang sadar yang sangat dalam.

pengalaman Diana saat koma (Facebook)

Secara kedokteran, koma ditandai dengan tidak adanya respons motorik serebral terhadap nyeri di seluruh ekstremitas sehingga pasien koma tidak dapat dibangunkan meskipun telah diberi rangsangan nyeri.

Pasien koma juga tidak memberikan respons normal terhadap rasa sakit atau rangsangan cahaya, tidak memiliki siklus tidur-bangun, dan tidak dapat melakukan tindakan sukarela.

Koma dapat timbul karena berbagai kondisi, termasuk keracunan, keabnormalan metabolik, penyakit sistem saraf pusat, serta luka neorologis akut seperti stroke dan hipoksia.

Bisa juga karena gegar otak karena kecelakaan berat terkena kepala dan terjadi pendarahaan di dalam tempurung kepala.

Koma juga dapat secara sengaja ditimbulkan oleh agen farmasentika untuk mempertahankan fungsi otak setelah timbulnya trauma otak lain.

Setelah bangun dari koma sembilan hari, ia membagikan pengalaman dan apa yang ia rasakan saat koma, melalui media sosial Facebook pribadinya, Diana Sahabuddin.

Ini penuturannya dalam bahasa Inggris. Penuturan dilengkapi arti yang diolah oleh tim Tribun Timur

It’s really nice to wake up in the morning, realizing that ALLAH has given me another day to live...Alhamdulillah

(senang rasanya bangun pagi ini, menyadari bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup lebih lama... Alhamdulillah)

****

I was in coma for 9 days after heart valve replacement. What was the experience like? It sucked. Being in a coma is a nightmare...

(Saya baru saja mengalami koma sembilan hari, usai operasi penggantian katup jantung. Seperti apa rasanya, pengalaman saat koma? Sangat buruk. Mengalami koma adalah sebuah mimpi buruk)

I know that I'm me, but I can't open my eyes, I can't move a muscle and I can't speak.

(Saya sadar bahwa saya adalah saya. Tapi saya tidak bisa membuka mata. Tidak bisa bergerak sedikit pun, dan tidak bisa berbicara)

The first time it happened was terrifying. I tried to speak and couldn't. I tried to scream and couldn't. I started to panic and i thought i might be dead.

(Saat pertama kali terjadi, rasanya sangat menakutkan. Saya mencoba berbicara tapi tak bisa. Saya mencoba berteriak tapi tak bisa. Saya mulai panik, dan berifikir mungkin saya telah meninggal dunia)

Sometimes i could hear voices. My mom kept telling me, you are fine...you are fine...but i knew even through the coma that she was lying