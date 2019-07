Voucher All You Can Eat Karebosi Condotel Bisa Dipesan Lewat Aplikasi Ritelaku

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Aplikasi Ritelaku terus berupaya membuka terobosan baru agar bisa memanjakan penggunanya.

Berlaku per hari ini, Rabu (10/7/2019) dan seterusnya, pemesan voucher All You Can Eat di Karebosi Condotel dapat dilakukan melalui Aplikasi Ritelaku.

Terobosan baru ini bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin menikmati suguhan makanan dan minuman di Karebosi Sky Lounge, lantai 18.

Demikian disampaikan Direktur Karebosi Condotel Faisal Nur pada Tribun Timur, Rabu (10/7/2019).

Pick Up Angkut 6 Pelajar dari Parepare Kecelakaan di Jalan Poros Tana Toraja-Enrekang

Luwu Utara Goda Investor di 5 Sektor Ini

Faisal mengatakan, Ritelaku tak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat memesan voucher all you can eat.

"Tak hanya mudah, tetapi kita juga berikan promo khusus yang ingin bermalam minggu bersama keluarga, sahabat atau rekan kerja sambil lantai 18 Karebosi Condotel," katanya.

Ia melanjutkan, promo tersebut berupa harga spesial diberikan kepada pengguna Ritelaku.

"Dalam promo ini setiap pengunjung yang memesan voucher all you can eat melalui aplikasi Ritelaku akan mendapat harga khusus Rp 75 ribu per pax," katanya.

"Harga tersebut hanya berlaku di setiap Sabtu atau malam Minggu yakni tanggal 13, 20 dan 27 Juli 2019 dari pukul 17.30 sampai 22.30 wita dengan suguhan menu yang berbeda-beda setiap minggu," jelasnya.

TRIBUNWIKI: Lagunya Jadi Trending di Spotify, Ini Profil Stephanie, dan Lirik I Love You 3000

Benarkah Thoriq Rizki Maulidan Meninggal di Gunung Piramid Gegara Hal Mistis? Tanggapan Denny Darko

"Pemesan voucher dapat dilakukan kapan pun, namun untuk spesial harga Rp 75 ribu per pax khusus Ritelaku hingga Juli 2019 nanti," lanjutnya.