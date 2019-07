TRIBUNWIKI: Lagunya Jadi Trending di Spotify, Ini Profil Stephanie, dan Lirik I Love You 3000

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lagu I Love You 3000 yang dinyanyikan Stephanie Poetri menduduki posisi teratas di Global Viral 50 Spotify.

I Love You 3000 menyalip lagu Lalala dari y2k-bbno$ dan The Git Up dari Blanco Brown.

Penelusuran Kompas.com pada Selasa (9/7/2019), lagu tersebut juga menempati posisi kedua setelah "Señorita" dari Camila Cabello dan Shawn Mendes di Indonesia Top 50 Spotify.

Stephanie mengunggah di Instagram miliknya @stephaniepoetri, mengenai kabar gembira tersebut. Ia menggugah foto sedang berada di kantor Spotify Asia. Foto berikutnya, ia mengunggah bidik layar Spotify yang menunjukkan lagu I Love You 3000 di posisi teratas.

Bahkan, lagu tersebut juga masuk 50 besar viral Spotify di Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Taiwan.

"Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah membagikan dan streaming lagu ini," tulis putri penyanyi Titi DJ itu.

Sementara itu di YouTube, video klip lagu tersebut yang dirilis 7 Juni 2019 telah ditonton hampir 15 juta kali dan mendapat 744 ribu likes hingga Selasa siang. Lagu tersebut juga telah banyak di-cover penyanyi lain di YouTube.

I Love You 3000 ditulis Stephanie karena terinspirasi film Avengers: Endgame.

Seperti diketahui, kalimat I Love You 3000 rupanya sangat membekas bagi penonton Avengers: Endgame.

Di dalam film, kalimat itu pertama kali diucapkan Morgan Stark, anak perempuan Tony Stark "Iron Man" dan Pepper Potts.