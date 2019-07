Sudirman Promosikan Wisata Sulsel ke Senior Parliamentary Secretary Singapura

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Senior Parliamentary Secretary Singapura di Baruga Laounge Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (10/7/2019).

Pemerintah Singapura di wakili oleh Dr Tan Wu Meng, Senior Parliamentary Secretary, Ministry of foreign affairs and ministry of trade and industry.

Dr Tan menyampaikan harapannya, agar mampu membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Sidang Hak Angket, Lutfie Natsir Anggap SK Pencopotan Langgar Aturan

PBNU Siap Sodorkan Nama Calon Menteri ke Jokowi-Maruf, Said Aqil: Apa Saja, Tidak Hanya Agama

Siaran Langsung (Live) Indosiar Persija vs Persib Jam 15.30, Nonton via Vidio Premier Streaming HP

"Kami meminta kepada Wagub Sulsel agar dapat berperan dalam penguatan kerjasama dan hubungan dengan Singapura Dan Sulawesi Selatan," ujar Tan Wu Meng.

Menanggapi itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman pun menpersentasekan potensi potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan.

"Pemerintah Sulawesi Selatan sangat menghargai kunjungan Pemerintah Singapura," katanya.

Sidang Hak Angket, Lutfie Natsir Anggap SK Pencopotan Langgar Aturan

PBNU Siap Sodorkan Nama Calon Menteri ke Jokowi-Maruf, Said Aqil: Apa Saja, Tidak Hanya Agama

Siaran Langsung (Live) Indosiar Persija vs Persib Jam 15.30, Nonton via Vidio Premier Streaming HP

Menurut Sudirman, Sulsel memiliki potensi kemajuan untuk investasi dibidang kesehatan, infrastruktur, Ekonomi, Pertanian, dan Pariwisata.

Ia pun bersama Gubernur, membeberkan untuk terus melakukan percepatan pembangunan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Klik Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: