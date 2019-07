Hasanuddin Contact Bertemu PJ Wali Kota Makassar, Rokok jadi Pembahasan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) terus menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Salah satunya dengan mengadakan pertemuan bersama Pj Walikota Makassar M Iqbal S Suhaeb.

Pertemuan tersebut merupakan audiensi bersama Hasanuddin Contact untuk melakukan percepatan implementasi Peraturan Daerah,nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar.

3 Fakta Kontroversi Timnas Putri AS Usai Juara PD Wanita, dari Lesbian hingga Tolak ke Gedung Putih

Pejabat Singapura Kunjungi Roem CS di DPRD Sulsel

Dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Selasa (9/7/2019).

Dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Rabu (10/7/2019), pertemuan tersebut membahas langkah-langkah yang akan dilakukan kedua bela pihak untuk mendukung KTR.

Direktur Hasanuddin Contact Alimin Maidin mengatakan masih banyak jumlah perokok aktif dan pasif.

"Hal ini terjadi karena beberapa faktor termasuk masih ditemukannya oknum yang merokok, aktivitas penjualan rokok, pemasangan iklan rokok, dan tidak terpasangnya tanda tidak boleh merokok di lingkungan KTR," katanya..

Hal itu membuat banyak orang yang tidak merasa nyaman, termasuk orang asing yang baru tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan yang di penuhi dengan iklan rokok.

"Studi terbaru kami menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Perda KTR masih rendah," tambahnya.