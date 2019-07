Tim Kriket Sulsel Butuh Uji Coba, Namun Kucuran Dana dari Dispora Sulsel Belum Cair

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Kriket Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mematangkan persiapan untuk berlaga di Pra PON 2019 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Oktober mendatang.

Para atletnya rutin latihan di area Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM).



Akan tetapi, latihan yang dilakukan belum dirasa sempurna, karena tim Kriket Sulsel belum melaksanakan uji coba. Padahal latihan telah dimulai sejak Januari 2019 lalu.

"Secara umum, kami sebenarnya siap ikut Pra PON. Tapi kita juga butuh try out untuk mengukur kekuatan," ujar Pelatih tim Kriket Sulsel, Hasan Idrus, Selasa (9/7/2019).



Belum adanya agenda uji coba, diakui Hasan karena masih menunggu kucuran dana dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel. Untuk itu, ia berharap pihak Dispora bisa segera memberikan anggaran yang telah diajukan.



"Harusnya sih ada uji tanding, sebagai tolak ukur kami untuk melihat kemampuan para atlet. Tapi kami belum punya dana, kami masih menunggu dari Dispora Sulsel. Jadi kami fokus latihan saja terus," sambungnya.



Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan dua tim Kriket Sulsel, putra dan putri. Setiap tim dihuni sebanyak 14 pemain, sesuai kuota atlet pada regulasi Pra PON 2019.



Sementara untuk kategori yang akan dipertandingkan pada Pra PON nanti ada dua. Twenty yang diisi 11 pemain dan Super Eight dengan delapan orang setiap tim.



Namun pada putaran final PON XX Papua 2020, ada penambahan satu kategori, yakni Super Six yang berisi enam atlet setiap tim. “Untuk Pra PON nanti, tim putra dan putri Kriket Sulsel siap mengikuti kategori Twenty dan Super Eight. Dan kalau lolos, kami akan siapkan enam pemain untuk Super Six,” tambahnya. (*)