Satu Hal Ini Selalu Dilakukan Nia Ramadhani Untuk Pertahankan Rumah Tangganya dengan Ardi Bakrie 

Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie menjadi salah satu pasangan yang menginspirasi banyak orang.

Terkenal harmonis dan bahagia, Nia Ramadhani sendiri tidak bisa mengelak bahwa kehidupan Rumah Tangga nya dengan cucu Konglomerat Abu Rizal Bakrie tersebut pasti diwarnai pertengkaran.

Saat bertengkar dengan Ardi Bakrie, Nia Ramadhani memilih diam.

Hal itu disampaikan sendiri oleh Nia Ramadhani lewat akun Instagramnya @ramadhaniabakrie, Selasa (9/7/2019).

Nia Ramadhani membeberkan apa yang dilakukan pasangan tersebut saat sedang bertengkar.

Nia Ramadhani akan memilih diam saat bertengkar dengan Ardi Bakrie, meskipun dirinya ada dalam posisi benar.

"It’s one of many marriage tips. Whenever you're wrong, admit it; whenever you're right, shut up. No one say it would be easy

(Ini salah satu dari banyak tips Pernikahan. Kapan pun Anda salah, akui itu; setiap kali Anda benar, diamlah. Tidak ada yang mengatakan itu akan mudah)," tulis Nia Ramadhani.

Nia Ramadhani mengaku lebih senang menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri.

Ia tak ingin membuat orang lain khawatir.