Lirik Lagu Friend Like Me dari Will Smith, Genie di Film Aladdin,Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengangkat cerita tentang lama soal kerajaan Timur Tengah, film Aladdin meraih sukses cukup besar.

Film re-make dari versi kartun tersebut menjadi trending sejak tayang mulai 22 Mei 2019 lalu.

Bahkan, saat penayangan perdana di Amerika Serikat film Aladdin sukses meraup pendapatan 7 juta US dolar atau setara Rp 101 miliar.

Kesuksesan tersebut tak lepas dari akting Will Smith yang berperan sebagai Genie.

Dalam film tersebut Will Smith juga turut menyumbangkan suaranya dengan menyanyikan lagu 'Friend Like Me'.

Well, Ali Baba had them forty thieves

Scheherazade had a thousand tales

But, master, you're in luck 'cause up your sleeves

You got a brand of magic never fails

You got some power in your corner now

Heavy ammunition in your camp

You got some punch, pizazz, yahoo, and how?

All you gotta do is rub that lamp

"Mr. Aladdin, sir

What will your pleasure be?

Let me take your order, jot it down"

You ain't never had a friend like me, ha ha ha

Life is your restaurant

And I'm your maitre d'

Come on, whisper what it is you want

You ain't never had a friend like me