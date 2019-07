Amsterdam Institute Buka Cabang Karebosi Junction, Simak Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Bimbingan Belajar Amsterdam Institute yang berkantor pusat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 10–Makassar, telah hadir.

Amsterdam Institute telah membuka cabangnya di Karebosi Junction, lantai 5 Karebosi Condotel, Jalan Jenderal M Jusuf No 1 Makassar.

Direktur Utama P Edukasi Nusantara Mandiri Binsar J Samosir mengatakan, Amsterdam Institute Karebosi saat

ini telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik atau siswa baru.

Peserta akan dibimbing sebagai persiapan mengikuti Ujian Sekolah, Ujian Nasional tingkat SD, SMP dan SMA.

Termasuk juga persiapan untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan tes CPNS.

“Bagi calon peserta yang mendaftar dari sekarang hingga akhir Juli 2019, akan mendapat Diskon 50 persen untuk biaya bimbelnya," kata Binsar.

"Jadi tunggu apalagi, ayo gabung bersama kami dan gapai cita-citamu masuk perguruan tinggi favoritmu," ujarnya.

Dijelaskannya, nama Amsterdam yang dipakai sebagai nama dari Lembaga Bimbingan Belajar ini adalah kepanjangan dari “A Movement in STEeRing and Direction toward AMbition” .

Hal itu mengandung pengertian sebagai sebuah gerakan dalam membimbing dan merupakan petunjuk menuju kesuksesan.

Amsterdam Institute Karebosi terdiri atas tiga jenis kursus, yakni Elegant Class, Luxury Class dan Prestige Class.