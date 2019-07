Trinity dan Alvy Syahri Motivasi Mahasiswa HI Unibos

Humas Unibos

Dua Penulis Novel Best Seller, Trinity dan Alvy Syahr memberikan motivasi terkait penulisan novel kepada mahasiswa Hubungan Internasional (HI) di lobi Gedung I, Unibos, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (8/7/2019).