Dua Sosok Wanita Pilihan Disney untuk Perankan Mulan dan Ariel The Little Mermaid versi Live Action

Setelah sukses menayangkan Aladdin, Disney kembali akan merilis film terbaru versi live action, yakni Mulan dan The Little Mermaid.

Dua Sosok Wanita Pilihan Disney untuk Perankan Mulan dan Ariel The Little Mermaid versi Live Action
TRIBUN TIMUR
Dua Sosok Wanita Pilihan Disney untuk Perankan The Little Mermaid dan Mulan versi Live Action 

TRIBUN-TIMUR.COM- Setelah sukses menayangkan Aladdin, Disney kembali akan merilis film terbaru versi live action, yakni Mulan dan The Little Mermaid.

Disney telah merilis official trailer dari film Mulan. Bahkan, Satu hari setelah video trailer ini tayang, Mulan menjadi trending topic nomor dua di Twitter.

Hingga pukul 07.00 pada Senin (8/7/2019), terdapat 503 ribu twit tentang Mulan.

Disney pun memilih dua sosok wanita yang akan menjadi tokoh utama dalam film live action Mulan dan The Little Mermaid.

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Karakter Mulan dalam film Mulan live action diperankan artis asal Tiongkok, Liu  Yifei.

Sementara karakter Ariel dalam film The Little Mermaid dikabarkan akan diperankan Halle Bailey.

1. Liu Yifei

Artis cantik Liu  Yifei jadi bahan perbincangan menyusul resminya Teaser Film Live-Action Mulan.

Kecantikan dan totalitas peran Liu Yifei sangat dinantikan penggemarnya.

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Disney
The Little Mermaid
Mulan
Liu Yifei
Halle Bailey
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Editor: Anita Kusuma Wardana
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