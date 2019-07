Dialog Prestasi, HMJ Syariah dan Ekis IAIN Parepare Hadirkan Tokoh Perempuan

TRIBUNPAREPARE.COM, SOREANG - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare bakal menggelar kegiatan dialog intensif.

Kegiatan bertema 'Prestasi dan Karir, dalam Menggali Potensi Diri' ini bakal digelar di Aula IAIN Parepare, Jl Amal Bhakti, Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Rabu (10/7/2019) mendatang.

"Acara kami terbuka untuk umum, dan akan berlangsung mulai ba'da isya pukul 19:30 Wita," kata Ketua HMJ Syariah dan Ekis IAIN Parepare, Riecardy kepada TribunParepare.com, Senin (8/7/2019).

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar memunculkan nilai kreatifitas,.

Sehingga bisa bersaing di kanca regional maupun nasional.

"Apalagi narasumber yang kami hadirkan terbilang punya potensi dan prestasi," jelas Riecardy.

Ia menjelaskan, ada dua narasumber yang dihadirkan mengisi dialog tersebut.

Keduanya adalah Hardianti Patangngari selaku perwakilan Sulsel dalam program The Ship for South East Asian and Japanese Youth Program 2019 dan Nurul Annisa selaku Puteri Sulawesi Selatan 2019.

"Keduanya akan menjabarkan tips dalam mengembangkan potensi diri sesuai kapasitas masing-masing," pungkas Riecardy. (TribunParepare.com)

Laporan Wartawan TribunParepare.com, @herysyahrullah

