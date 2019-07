Beli Mobil, Kalla Toyota E-Sensation Tawarkan Keuntungan Berlipat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bila Anda mencari mobil, tak ada salahnya ke seluruh showroom Kalla Toyota.

Founder dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara selama Juli 2019 sedang menawarkan program bertajuk 'Kalla Toyota E-Sensation'.

Program tersebut memberikan keuntungan berlipat ganda dengan hadiah langsung Rp 1 juta, down payment (DP) atau uang muka ringan Rp 15 juta, gratis angsuran dua bulan.

Tidak hanya itu, perusahaan juga memberi gratis oli hingga Rp 1 juta, hadiah voucher belanja jutaan rupiah.

Juga gratis welcome pack, gratis jasa servis, keuntungan dengan program trade in hingga gratis perlindungan asuransi all risk.

Marketing Manager Kalla Toyota Aswan Amiruddin mengatakan, program Juli ini dirancang penuh kejutan dan keuntungan.

Ini seiring spirit Kalla Toyota untuk hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya.

“Pelanggan yang hendak membeli mobil Toyota, bulan ini adalah waktu yang tepat. Berbagai spesial benefit Kalla Toyota berikan khusus di bulan ini sana,” ujar Aswan dalam rilisnya, Senin (8/7/2019).

Secara detail, program DP ringan Rp 15 jutaan, kata Aswan, berlaku untuk pembelian Toyota Calya.

"Mobil ini memiliki desain stylish dan modern yang menjadi pilihan terbaik untuk keluarga masa kini," katanya.