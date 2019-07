VIDEO: Serunya Permainan Anak di Takalar

TRIBUNTAKALAR.COM, TAKALAR - Ingin mencari tempat bermain anak-anak di Kabupaten Takalar ?

Anda bisa membawa anak anda ke bagian depan pasar Sentral Takalar.

Selama Juli, Nipah Mall Makassar Hadirkan Live Music

Nenek Tando, Warga Miskin di Toraja Utara Tak Lagi Terima Bantuan

Di bagian depan pasar Sentral Takalar, ada beberapa wahana bermain anak-anak.

Harganya pun di badrol Rp 10 ribuan.

Wahana bermain anak-anak dibuka setiap hari, mulai jam 15.30 Wita - 23.55 Wita.

Macam-macam wahana yang ada diantaranya, Mandi Bola Rp 10 ribu, Odong-odong mobil Rp 10 ribu, / per 10 lagu, Odong-odong animals Rp 10 ribu / per 10 lagu, Cungkir-cungkir Rp 10 ribu / per 10 lagu.

Pasar Sentral Takalar terletak di Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uul_darullah.

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Klik Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: