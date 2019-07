Tanamkan Stop Pakai Sedotan Plastik ke Anak-anak, Begini Cara Hotel The Rinra

tamu anak-anak di The Rinra mewarnai superhero yang mengkampanyekan bebas sedotan plastik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Phinisi Hospitality umumkan, pertanggal 3 Juli 2019 mulai berkampanye berhenti menggunakan sedotan berbahan plastik.

Kampanye untuk menyelamatkan lingkungan tersebut dikemas dalam tema No Straw Movement, Less Waste Save The Earth.

Salah satu unit hotel di Phinisi Hospitality, The Rinra, menerjemahkan tema tersebut, dan melakukan kampanye kepada seluruh tamu-tamu hotelnya.

Tak hanya kepada tamu dewasa, melainkan juga tamu anak-anak.

"Kampanye pengurangan penggunaan sedotan plastik di lakukan secara massif oleh semua unit Phinisi Hospitality Indonesia. Sebagai bentuk dukungan untuk program itu, The Rinra mengajak anak-anak ikut berpartisipasi," ujar Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir Minggu (7/7).

Menurut Aziz, kampanye untuk anak ini yakni dengan menyertakan pesan melalui gambar yang menggunakan tokoh-tokoh superhero

"Setiap anak-anak yang menginap akan diberikan gambar tokoh-tokoh superhero yang mengkampanyekan bebas sedotan plastik. Jadi, pesan tentang pentingnya mengurangi sedotan plastik dapat disampaikan kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Mereka juga sangat antusias," papar Aziz.

Kampanye untuk anak ini digelar sejak Sabtu (6/7/2019), sampai waktu yang belum ditentukan.