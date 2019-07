B Jazz Ramaikan Event Cutbray di Santika Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Santika Makassar kembali menggelar event dengan konsep musik tahun 1970 hingga 1990, Spermonde Lounge lantai 11 Hotel Santika Jl Sultan Hasanuddin no 40, Kota Makassar, Sabtu (6/7/2019) malam.

Event yang mengusung tema Cutbray ini menggandeng grup musik lokal B_Jazz untuk menghibur para pengunjung.

Lagu yang dinyanyikan di antaranya Setangkai Angrek Bulan, Kau yang Kusayang, Have i Told Y Lately dan Autumn Leave.

General Manajer Hotel Makassar Santika Yuli Priyono mengatakan event konsep 1970 hingga 1990 merupakan event bulanan yang tidak pernah ditinggalkan hotel bintang tiga ini.

"Setiap event ini diadakan antusias para pengunjung luar biasa, jadi kita upayakan hadirkan setiap bulan," katanya dilokasi.

Untuk target, malam ini Yuli mengaku telah menyediakan 100 pack untuk tamu, 1 pack ditawarkan Rp 100 ribu, termasuk dinner all you can eat.

"Kami berharap dengan persembahan musik ini, para pengunjung bisa terhibur, terutama untuk mereka yang lahir di merasakan masa muda di era 1970 hingga 1990an," pungkasnya.

Pantauan Tribun Timur para pengunjung mulai memadati Spermonde Lounge lantai 11 Hotel Santika mulai pukul 20.00 Wita.

Menu makanan yang disediakan mulai spagethi, sate, makaroni, puding, dan makanan lainnya. (*)

