3 Mahasiswa Indonesia Selesaikan Studi, PPI Wollongong Australia Gelar Silaturahmi dan Pelepasan

Citizen Reporter, Haidir Fitra Siagian, dosen UIN Alauddin Makassar melaporkan dari Australia

MAKASSAR - Tiga mahasiswa Indonesia yang kuliah di University of Wollongong Australia telah menyelesaikan studinya.

Terdiri atas satu program doktor dan dua program magister.

Ketiganya adalah Alfi Hasanah program doktor dalam bidang ekonomi kesehatan. Dia merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung.

Kedua adalah Bibit Riyanto, pegawai Kementerian ESDM Jakarta.

Menyelesaikan magister dalam bidang Engineering, terkait dengan material produk samping dari pencucian batubara berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat concrete.

Hal ini dapat menjadi alternative solusi bagi permasalahan yg dihadapi beberapa perusahaan tambang batubara di NSW saat ini dalam mengelola produk samping dari pencucian batubara.

Kemudian Imran, dosen Politeknik Medica Farma Husada Mataram Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan program magister dalam bidang Fisika Medis dan Radiasi dengan tugas akhir berjudul "The accuracy of convolution algorithm for lung cancer treatment planning".

Sebagaimana telah menjadi tradisi bagi mahasiswa Indonesia yang sudah selesai, pengurus Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wollongong mengadakan silaturrahim dan pelepasan.

Ketua PPI UoW, Wirawan Kartono, mengatakan bahwa acara ini memang sengaja dibuat sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang sudah selesai.