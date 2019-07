RitelAku Siapkan Voucher Senilai Rp 4 Juta untuk Pengguna Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aplikasi belanja RitelAku kembali membuat gebrakan baru di Juli 2019 ini.

Ritelaku akan membagi-bagi hadiah melalui RitelAku Giveaway Voucher #SignUpReviewandWin dengan menyediakan total hadiah senilai Rp 4 juta.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Tosan Permai Lestari, Binsar J Samosir pada Tribun Timur, Jumat (5/7/2019).

Binsar mengatakan, Ritelaku Giveaway Voucher #SignUpReviewandWin hanya berlaku bagi pengguna baru periode Juli 2019 ini.

Hadiah yang bisa didapatkan seperti Voucher All You Can Eat di Karebosi Sky Lounge, Voucher Hotel, Voucher Renang di Infinity Pool, Voucher Zumba, X-Fighter dan Yoga di Relax Spa & Lounge.



"Hadiah-hadiah tersebut dipersembahkan Ritelaku khusus kepada para pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Ritelaku," katanya.

Binsar menjelaskan, untuk mengikuti dan mendapatkan hadiah tersebut caranya mudah.

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal aplikasi Ritelaku di Google Play Store. Setelah aplikasi berhasil diinstal, selanjutnya peserta membuat akun di aplikasi Ritelaku. Langkah terakhir adalah kembali ke Google Play Store dan memberikan ulasan atau komentar terkait pengalaman menggunakan aplikasi Ritelaku," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mengetahui status terdaftar pengguna dapat mengunjungi kontes.ritelaku.com atau kontak Whatsapp Ritelaku 0895806275856.

"Pengundian pemenang akan disiarkan langsung di Instagram atau Youtube Ritelaku pada 21 Juli 2019 mendatang," tutupnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit



