Kalla Toyota Hadirkan Public Display di MaRI, Tawarkan DP Mulai Rp 15 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota founder dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara kian massif mendongkrak penjualan.

Teranyar, saat menggelar Public Display di atrium Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Ratulangi Makassar selama empat hari (4-7/7/2019).

Dalam event ini, Kalla Toyota menghadirkan enam line up unggulan Toyota New Avanza, New Yaris, New Sienta, Agya, Calya, dan Fortuner.

Tidak sekadar memajang produk terbarunya, beragam promo menarik dihadirkan, tidak lain memberi kemudahan pelanggan untuk memiliki unit Toyota idaman.

Marketing Manager Kalla Toyota Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, perusahaan hadir memberikan promo paket program sales dan aftersales dengan spesial benefit.

"Dapatkan program DP (Down Payment) Rp 15 jutaan dan angsuran Rp 3 jutaan untuk pembelian Toyota Agya dan Calya. Selain itu, pelanggan setia Kalla Toyota juga akan mendapatkan free 2 bulan angsuran dan voucher belanja jutaan rupiah," ujar Aswan dalan siaran persnya, Jumat (5/7/2019).

Tidak hanya produk segment Low Cost Green Car (LCGC), pembelian segment MPV pun demikian.

"Untuk kendaraan Toyota Innova dan Fortuner akan mendapatkan spesial benefit berupa gratis brake cleaner, injector cleaner, saringan oli dan oli senilai Rp 1 juta," katanya.

"Sedangkan untuk pembelian Toyota Avanza akan mendapatkan benefit berupa gratis asuransi selama satu tahun," ujar Aswan menambahkan.

Suasana public display Kalla Toyota di atrium Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Ratulangi Makassar selama empat hari (4-7/7/2019). (Muh Fadhly/Tribun Timur)

Tak hanya program penjualan saja, Kalla Toyota juga menawarkan purnajual berupa program gratis jasa servis berkala 1.000 km-50.000 km.