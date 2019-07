Hotel Santika Makassar Hadirkan Spesial Event Cutbray Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Santika Makassar yang terletak di Jl Sultan Hasanuddin no 40, Kota Makaasar rutin menggelar event spesial setiap bulannya.

Khusus di bulan Juli 2019 hotel yang dibawahi langsung Kompas Group ini mengusung tema event “Cutbray”

Dengan menawarkan nuansa musik ditahun era tahun 1970 hingga 1990 yang dapat dinikmati dan didengar oleh pecintanya.

Public Relation Hotel Santika Makassar Arin mengatakan manajemen sengaja mengambil tema “Cutbray” karena melihat masih banyak pecinta lagu era 70 – 90 ini.

PPK dan PPS di Dapil II Sulsel Ditetapkan Tersangka, KPU: Kami Terbuka Siapkan Data

Pemkot Gelar Pekan Ketiga Jumat Ibadah, ini Pesan Pj Wali Kota

"Tidak hanya yang lahir pada era tersebut, anak muda di zaman sekarang pun masih sangat tertarik dengan aliran musiknya," katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Jumat (5/7/2019).

Event ini, diadakan di Spermonde Lounge lantai 11 Hotel Santika, mulai pukul 19.00 Wita sampai selesai.

Pemkot Gelar Pekan Ketiga Jumat Ibadah, ini Pesan Pj Wali Kota

Live RCTI & meTube.id Leg 2 Piala Indonesia 2018 - Borneo FC vs Persija dan Madura United vs PSM

"Cukup merogoh kocek Rp 100 ribu, Anda dan keluarga atau beserta teman, sudah bisa menikmati event Cutbray dan ini sudah termasuk dinner all you can eat dan sejauh ini, kami sudah mencapai 60 pax reservasi," pungkas Arin.

Untuk informasi dan registrasi, bisa langsung menyambangi ke Hotel Santika Makassar atau melalui reservasi kami di 0411 3632233 atau boleh langsung menghubungi saya di 08114458554. (*)

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: