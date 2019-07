TRIBUNWIKI: Ini Empat SMA Swasta di Kecamatan Mariso Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu tiga tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

Ada empat SMA Swasta di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:

1. SMA Muhammadiyah 4

NPSN : 40311945

Alamat : Jalan Gagak Lrg. 4 No. 4

Kode Pos: 90122

Desa/Kelurahan: Mariso

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Mariso

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Telepon: 0411-830697

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Sehari Penuh/5 hari

Jenjang Pendidikan: SMA

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi: 106/SK/BAP-SM/X/2015

Tanggal SK. Akreditasi: 31-10-2015

No. Sertifikasi ISO: Belum Bersertifikat

Yayasan: Majelis Dikdasmen PC Muhammadiyah Mariso

2. SMA Nasional Makassar

NPSN : 40311947

Alamat: JL. DR. RATULANGI NO. 84 Makassar

Kode Pos : 90125

Desa/Kelurahan: Mario

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Mariso

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Telepon: (0411) 871427

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMA

Akreditasi: A

No. SK. Akreditasi: 68 /SK/BAP-SM/X/2014

Tanggal SK. Akreditasi: 24-10-2014

No. Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat

Yayasan: Yayasan Wakaf Merdeka

3. SMAS Bajiminasa

NPSN : 40311930

Alamat: JL. BAJI MINASA NO. 22

Kode Pos: 90126

Desa/Kelurahan: Tamarunang

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Mariso

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMA

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi: 68 /SK/BAP-SM/X/2014

Tanggal SK. Akreditasi: 24-10-2014

No. Sertifikasi ISO: Belum Bersertifikat

Yayasan: BAJIMINASA

4. SMAS Katolik Cendrawasih

NPSN : 40311938

Alamat: Jl.Cendrawasih No.61

Kode Pos: 90125

Desa/Kelurahan: Kunjung Mae

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Mariso

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Telepon: (0411) 8110288

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMA

Akreditasi: A

No. SK. Akreditasi: 106/SK/BAP-SM/X/2015

Tanggal SK. Akreditasi: 31-10-2015

No. Sertifikasi ISO: Belum Bersertifikat

Yayasan: Yayasan Paulus Makassar