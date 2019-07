Sempat Down Semalam, WhatsApp, Instagram, dan Facebook Mulai Berangsur Normal Pagi ini 

TRIBUN-TIMUR.COM- Aplikasi pesan singkat WhatsApp dan sejumlah media sosial seperti Instagram dan Facebook mengalami gangguan atau down sejak, Rabu (3/7/2019) malam.

Namun WhatsApp, Instagragram, dan Facebook mulai berangsur normal, Kamis (4/7/2019) pagi ini.

Para pengguna Instagram misalnya, sudah bisa mengunggah foto atau membuat instastory.

Begitupun dengan pengguna WhatsApp sudah bisa mengunduh foto yang dikirimkan kepada mereka.

Menanggapi laporan WhatsApp (WA) dan Instagram yang sempat error alias down, pihak Instagram dan Facebook pun angkat bicara melalui twitternya, Rabu (3/7/2019) malam

Namun, dalam keterangan resmi instagram dan facebook itu tak menyinggung soal penyebab WhatsApp (WA) dan Instagram bisa error alias down.

Penyebab aplikasi WhatsApp (WA) dan Instagram error alias down pun belum bisa dipastikan.

Seperti diketahui, instagram dan WhatsApp (WA) merupakan anak perusahaan Facebook dan memiliki permasalahan yang sama, yakni mengalami error alias down

Pihak Instagram akhirnya memberikan keteringan resmi terkait masalah tersebut.

Dalam keterangannya, Instagram meminta maaf dan berjanji akan segera memperbaiki masalah ini secepatnya.

"We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown