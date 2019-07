Prof Sukri Palutturi Usulkan Definisi Baru Healthy Cities di International Conference

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Palutturi, mendapat kehormatan menjadi pembicara kunci pada 5th International Conference of Public Health.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di Hotel GQ, 3-4 Juli 2019.

Prof Sukri Palutturi, juga sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan,

Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, berbicara mengenai Situation, Opportunities, and Challenges of Indonesia in SDGs Era in Realizing Healthy Cities.

Dalam materi tersebut ia memaparkan bagaimana hubungan antara SDGs dan Healthy Cities.

Siaran Langsung (Live) Indosiar Arema FC vs Persipura Jayapura Jam 15.30, Nonton Streaming via HP

Live Streaming Persebaya vs Persib Bandung Big Match Liga 1 di Indosiar, Tamu Sedang Anjlok!

Menurutnya, terdapat kesamaan dalam konteks konsep, tujuan dan indikator antara SDGs dan Healthy Cities meskipun keduanya menggunakan bahasa dan istilah yang berbeda.

Sebagai contoh pada SDGs terdapat no poverty dan zero hunger, sementara di Healthy Cities mengukur income per kapita sebagai indikator umum.

Juga menetapkan tatanan ketaahanan pangan dan gizi, yang merupakan salah satu cara untuk menurunkan dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan tersebut.

Selain itu juga pada SDGs terdapat kesehatan yang baik dan kesejahteraan, sementara di Healthy Cities terdapat setting yang disebut kehidupan masyarakat yang sehat.

Dalam tatanan ini menurut Prof Sukri berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan, penyakit menular dan tidak menular dan pelayanan kesehatan.