Nikah Sedarah di Bukukumba, Ini Kata Millenial di Wajo

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Fenomena kakak menikahi adik kandungnya, menjadi pembicaraan akhir-akhir ini.

Pernikahan tersebut berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun keduanya adalah warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Link Live Streaming Madura United vs PSM: Kabag Humas Luwu Utara Optimis PSM Curi Poin

Polres Parepare Buat Kanal Youtube, Subscribe Sudah Ribuan

Adalah AN (29) dan HE (21). Dikeluarganya, tercatat mereka 7 bersaudara, AN adalah anak keempat, sedang HE adalah anak bungsu.

Kejadian tersebut terkuak, ketika istri sah AN, FI melaporkan perbuatan bejat tersebut ke Polres Bulukumba, Senin (1/7/2019) lalu. Diketahui, AN telah menghamili HE lalu menikahinya.

Hal tersebut memicu komentar dari kaum milenial di Kabupaten Wajo, Ainul Uyun (20). Menurutnya, kejadian tersebut sangat miris.

"Miris sekali. Saya juga tidak bisa menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak lain. Mungkin ada hal yang tidak kita tahu, mengapa mereka berbuat seperti itu," kata mahasiswi IAI As'adiyah Sengkang tersebut, Kamis (4/7/2019).

Lebih lanjut, faktor didikan orang tua bisa menjadi sebab. Atau faktor perempuan yang menggoda penampilannya, atau bahkan laki-laki yang memiliki penyakit tertentu, dan istrinya yang tidak mau melayani suaminya.

"Itu semua faktor yang mungkin terjadi. Ya sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, sangat malu dan mungkin keberatan kalau berita itu terus tersebar," katanya.

Ainul Uyun yang juga merupakan penulis buku tersebut berharap, tak ada lagi kejadian edan serupa.

"Ya pesanku saja untuk perempuan-perempuan atau gadis-gadis, jangan menganggap enteng laki-laki yang sedarah, baik kakak, adik, ayah, kakek, om, dan sebagainya. Berpakaian sewajarnya di rumah, jangan terlalu memperlihatkan tubuh," kata perempuan yang telah melahirkan dua novel tersebut. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: