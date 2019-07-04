Ini Struktur dan Komposisi PCNU Makassar
Penetapan tersebut dilakukan pasca-rapat tim formatur di Rumah Makan Dinar, Jl Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulsel.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Struktur dan komposisi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar masa khidmat 2019-2024 ditetapkan di Makassar, Kamis (4/7/2019).
Penetapan tersebut dilakukan pasca-rapat tim formatur di Rumah Makan Dinar, Jl Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulsel.
Adapun sembilan formatur, Rais Syuriyah terpilih AGH Baharuddin, Ketua Tanfidziyah terpilih Kaswad Sartono, Ketua Tanfidziyah Demisioner Abd Wahid Thahir.
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Ketua Steering Committee (SC) Muammar Bakry, Ketua Organizing Committee (OC) Usman Azis, Ketua MWC NU Mamajang Usman Sofyan.
Ketua MWC NU Mariso Makkatutu, Ketua MWC Tamalanrea Herman Nursaman, dan Ketua MWC Ujung Tanah Ibrahim Usman.
Struktur dan komposisi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar Masa Khidmat 2019-2024.
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MUSTASYAR:
-KH Masykur Yusuf
-KH Alwi Nawawi
-KH Sayyed Abd Rahim Assegaf
-KH Abdul Mutthalib Abdullah
-KH Abd Wahid Thahir
-KH Amirullah Amri
-KH Muammar Bakry
-H Muh Ilyas Umar
-H Arsyad Ambo Tuo
-H Haruna
-H Moh Ramdhan Pomanto
-Farouk M Betta
-H Aris Muhammadiah
-H Subhan Aksa
-H Agussalim Alwi
-H Andi Mustamin Anshar
-H Abdi Asmara
-HM Yunus HJ
-Aminuddin Syam
-H Mansyur Palewai
-H Muhlis A Misbah
SYURIYAH
*Rais Syuriyah: AGH Baharuddin
*Wakil Rais Syuriyah:
-KH Saifullah Rusmin
-KH Afifuddin Haritsa
-KH Andi Pattalongi
-KH Abdullah Badru
-KH Nurullah HD
-H Misbahuddin Salamu
-H Aminuddin Nasir
-K H Mawardi Jalaluddin
-H Rahim Amin
*Katib Syuriyah: H Saenong Tebba
*Wakil Katib Syuriyah:
-H Abd Waris Usman
-HM Syahid Jamaluddin
-H Mukhtasor Azhari
-Abdullah Manshur
-Muh Haras Rasyid
-KH Taufiqurrahman
-H Jayadi Amir
-KH Mustari HL
-H Abd Hafid Nur
A'WAN
-Marwan Aidid
-Ali Yafid
-Yusri Arsyad
-Fathurrahman
-Ambo Sakka Ambo
-Mahmud Suyuti
-Fathurrahim Rahman K
-Sudirman K
-Sirajuddin
-Tompo
-Yusrin Sabang
-Abd Rahman
-Nurdin
-M Syahril
-Rasyid Kudaedah
-Sayyed Muflih Assegaf
-Natsir Nganro
-Sampara Sarip
-M Qasim Abu Bakar
-M Tahir Rahman
-Rahmat Taqwa Quraisy
-Aco Tang
-Sambarani
-Afdal
-Muh Ikhsan Darwis
-Raizul Jais
-Idil Fitri
-Muh Amin
-Nurdin
-Saifuddin Alwi
-Alimuddin HD
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