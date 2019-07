Polres Tana Toraja Ancam Pengguna Knalpot Bising, Simak Penjelasan Kapolres

Hal tersebut tercantum dalam surat imbauan Kamtimbmas Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel).



"Pasti kami tindak tegas, apalagi penggunaan knalpot bersuara bising itu melanggar aturan, dan mengganggu warga," kata AKBP Julianto P Sirait.

Isi dari himbauan Kamtibmas dari Sat Lantas Polres Tana Toraja sebagai berikut :Pemilki toko dan bengkel yang Menjual, memproduksi knalpot racing, memproduksi knalpot racing telah melanggar Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Undang-Undang no 22 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.PP no 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan peraturan Mentri Lingkungan Hidup no 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.