Phinisi Hospitality Mulai Kampanyekan Stop Pakai Plastik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Phinisi Hospitality umumkan, pertanggal 3 Juli 2019 mulai berkampanye berhenti menggunakan sedotan Plastik.

Hal tersebut diungkapkan Marcom Claro Hotel and Convention, Richwan Wahyudi saat konferensi pers di Exsecutive Lounge Claro, Makassar, Rabu (3/7/2019) siang.

Konferensi pers (Konpres) itu mengangkat tema tentang "No Straw Movement, Less Waste Save The Earth" Phinisi Hospitality.

"Jadi kita mulai launching kegiatan tanpa sampah plastik, tentu saja kita ketahui itu sampah plastik adalah satu problem besar dan ini yang kita coba," ungkap Richwan.

Diketahui, Claro Hotel merupakan salah satu anak grup dari Phinisi Hospitality di Makassar. Selain itu, ada The Rinra Hotel.

Kemudian, Phinisi Point Mal, Dalton and Concention Hotel dan Almadera Hotel yang hadir dan siap kampanyekan untuk tidak lagi menggunakan sampah plastik hari ini.

"Tentu ada tahapan-tahapan yang mulai kita lakukan untuk mendujung kampanye berhenti pakai plastik, ini yang kita lakukan untuk penyelamatan bumi," ujar Richwan.

Salah satu tahapan yang Richwan seperti, penggunaan plastik disaat adanya acara-acara di Claro. Seperti batasan pada botol plastik jika peserta dibawah 250 paks.

"Kita sudah mulai ini, seperti dibawa 250 paks tamunacara atau peserta tamu Claro, tentu kita tidak menggunkan botol plastik, kita hanya beri Puring saja," jelas Richwan.

Begitupun anak grup Phinisi Hospitality, juga telah memulai itu. Seperti beberapa tenant di Phinisi Point Mal yang memulai tidak memakai sampah plastik. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

