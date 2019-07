Kick Off Pukul 15.30 WIB, Nonton Live Streaming Indosiar Persija vs PSS Sleman Liga 1 2019

TRIBUN-TIMUR.COM,- Kick off satu jam lagi, mnonton Live Streaming Indosiar Persija vs PSS Sleman pekan ke-6 Liga 1 2019 via Vidio Premier dapat diakses dalam berita ini.

Laga Persija vs PSS Sleman pekan ke-6 Liga 1 2019 akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (2/7/2019) pukul 15.30 WIB.

Link Live Streaming Indosiar Persija vs PSS Sleman Liga 1 2019 tayang di akhir beita.

Pada empat laga tandang sebelumnya, tim berjuluk Macan Kemayoran ini meraih 2 hasil imbang dan dua kalah.

Akibatnya, Persija kini bertengger di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2019 dengan menempati posisi 16.

Sementara PSS Sleman, posisi mereka sedikit lebih baik dengan menempati urutan ke-9.

Lawan tim juara Liga 2 2018, pelatih Persija, Julio Banuelos berambisi untuk dapat mengalahkan mereka.

"Ini pertandingan perdana kami di liga. Kita membutuhkan hasil. Para pemain yang diturunkan pun sudah siap. Ditambah kemenangan dibutuhkan untuk melangkah klasemen lebih baik," ucap Julio Banuelos, dikutip Tribunnews dari situs resmi klub, Persija Selasa (2/7/2019).

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai pasukannya memiliki modal baik jelang laga lawan PSS.