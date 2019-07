Daftar Film Hollywood Tayang Bulan Juli 2019, Ada Detective Conan The Fist of Blue Sapphire

Tanggal rilis: 5 Juli 2019 (Indonesia)



Sutradara: Jon Watts



Serial film: Spider-Man: Homecoming



Perusahaan produksi: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures



Skenario: Chris McKenna, Erik Sommers



Peter Parker (Tom Holland) tengah mengunjungi Eropa untuk liburan panjang bersama teman-temanya.



Sayangnya, Parker tidak bisa dengan tenang menikmati liburannya, karena Nick Fury datang secara tiba-tiba di kamar hotelnya.



Selama di Eropa pun Peter harus menghadapi banyak musuh di antaranya makhluk-makhluk elemental.



Film Spiderman: Far From Home ini sedikit banyak masih berhubungan dengan film Avengers: Endgame yang tayang belum lama ini.



2. Top Gun Refueled (12 Juli 2019)



Tanggal rilis: 29 Maret 2019 (Indonesia)



Director: Joseph Kosinski



Writers: Peter Craig, Justin Marks (screenplay) | 2 more credits »



Stars: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer |



Durasi: 2 Jam 23 Menit



Top Gun Refueled salah satu film ikonik dan terpopuler pada zamannya akan kembali tayang di bioksop 12 Juli 2019 mendatang.



Karakter utama Tom Cruise, ’Maverick’, menghadap jet tempur di landasan.



Film pertamanya Top Gun yang menceritakan seorang pilot tempur Pilot tempur Peter "Maverick" Mitchell ingin menjadi penerbang terbaik dunia.



Ia dan navigatornya dipindah ke sekolah penerbangan yang mendidik pilot terbaik di dunia, Top Gun.



Di sana ia bertemu seorang wanita, Charlotte "Charlie" Blackwood (Kelly McGillis) yang menyaksikannya sebagai instruktur, sehingga ia harus memilih.



3. Stuber





Sutradara: Michael Dowse



Didistribusikan oleh: Walt Disney Motion Pictures Group



Skenario: Tripper Clancy



Musik digubah oleh: Ramin Djawadi, Joseph Trapanese



Aktor Iko Uwais menjadi pemeran dalam film komedi bertajuk Stuber yang diproduksi 20th Century Fox.



Iko Owais akan beradu akting dengan Dave Bautista dan Kumail Nanjiani. Bautista berperan sebagai detektif, sedangkan Nanjiani berperan sebagai pengemudi taksi online.



Stu, seorang pengemudi Uber yang santun, mengantarkan penumpang yang ternyata adalah seorang polisi dan sedang mengejar buronan kriminal.



4. The Lion King



Tanggal rilis: 19 Juli 2019 (Norwegia)



Sutradara: Jon Favreau



Musik digubah oleh: Hans Zimmer



Diadaptasi dari: The Lion King



Produser: Jon Favreau, Karen Gilchrist, Jeffrey Silver



Film The Lion King (2019) adalah adaptasi terbaru dan remake dari film animasi yang telah dirilis pada tahun 1994.



Film ini berkisah tentang seekor singa muda bernama Simba yang akan mewarisi kerajaan hewan yang sebelumnya dikuasai ayahnya.



Namun kehidupan Simba sang pangeran muda pun berubah drastis saat sang ayah meninggal dunia karena menyelamatkannya.



Setelah dihasut sang paman, Scar, Simba pun melarikan diri dari kerjaannya karena khawatir dituduh sebagai pembunuh sang ayah.



Film ini akan menceritakan perjalanan Simba untuk kembali merebut tahtanya yang dikuasai oleh sang paman.



5. Detective Conan: The Fist Of Blue Sapphire

Tanggal rilis: 24 Juli 2019 (Indonesia)



Sutradara: Tomoka Nagaoka



Cerita oleh: Gōshō Aoyama



Skenario: Takahiro Ōkura



Pemeran: Kappei Yamaguchi, Minami Takayama,



Film Animasi Jepang Detective Conan bakal rilis di Indoensia 24 Juli 2019.



Sinopsis dari detective Conan: The Fist of Blue Sapphire, Blue Sapphire dikabarkan tenggelam di pesisir Singapura.



Seorang jutawan berencana untuk mengambilnya.



Dan ketika dipamerkan dalam sebuah pameran di hotel Marina Sands Singapura, sebuah pembunuhan terjadi.



Kartu Kaito Kid yang berdarah ditemukan di TKP.



Sementara itu, Kogoro, Ran, Sonoko, datang ke Singapura untuk melihat turnamen karate.



onan yang tidak memiliki paspor seharusnya tinggal di rumah, tapi Kid menggunakan trik ajaib hingga Conan ada di Singapura.



Conan harus mematuhi Kid jika ingin kembali ke Jepang.



6. Once Upon a Time in Hollywood

Tanggal rilis: 24 Juli 2019



Sutradara: Quentin Tarantino



Anggaran: $95–100 juta



Skenario: Quentin Tarantino



Perusahaan produksi: Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures, Heyday Films, Polybona Films



Kehidupan mereka akhirnya bersinggungan dengan Tate (Margot Robbie) dan anggota Keluarga Manson, yang tinggal di sebidang tanah yang digunakan untuk membunuh orang-orang.



Terlepas dari aksi yang akan ditayangkan film ini, pertumpahan darah dan kengerian akan mengisi film Quentin Tarantino memiliki fokus yang berbeda dari biasanya.



Kisah ini berlatar belakang Hollywood Golden Age pada 1969 di Los Angeles.

