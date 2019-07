TRIBUNWIKI: Raih Triple Platinum di Tengah Krisis Lagu Anak, Berikut Profil Naura

Dilansir dari Kompas.com di tengah krisis tersebut, penyanyi cilik Adyla Rafa Naura Ayu berhasil menorehkan prestasi dengan meraih triple platinum dari albumnya, Katakanlah Cinta, yang dirilis pada 2018.



Anak dari penyanyi Riafinola Ifani Sari alias Nola B3 tersebut mengungkap keberhasilan meraih triple platinum lewat akun Instagram-nya, @aku_naura, yang dikutip Kompas.com, Selasa (2/7/2019).



"Alhamdulillaaah album #katakanlahcinta #Tripleplatinum terima kasih banyak mama @riafinola papa @baldynola untuk support dan doanya," tulis Naura.

Dilansir dariAdyla Rafa Naura Ayu atau Naura merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia.Naura lahir di Jakarta, Indonesia, 18 Juni 2005.Dia merupakan putri dari Riafinola Ifani Sari, personel Be3.Di usia 8 tahun, bocah yang akrab disapa Naura itu meluncurkan debut albumnya berjudul Dongeng.Sebanyak 9 lagu disajikan Naura di dalam albumnya Diantaranya berjudul Dongeng, Panca Indera, Kata Ajaib, dan Setinggi Langit.Bahkan Naura juga membawakan lagu Bali berjudul Janger, dan karya Guruh Soekarno Putra berjudul Simfoni Raya Sebagai ayah, Baldy berharap putrinya serius menggeluti karier bernyanyinya.Ia juga terkenal namanya lewat akun media sosial yaitu Instagram.Pada Juli 2019, Naura menjadi penyanyi anak pertama yang meraih penghargaan Triple Platinum dari Trinity Optima Production dikarenakan album keempatnya telah terjual sebanyak 500 keping.BiodataNama lengkap: Adyla Rafa Naura AyuPanggilan: NauraTempat, tanggal lahir: Jakarta, 18 Juni 2005Jenis musik: popPekerjaan: penyanyi, aktrisTahun aktif: 2014 - sekarangPerusahaan rekaman: Trinity Optima ProductionAgama: IslamSaudara:Adyano Rafi Bevan Putra (adik)Anodya Shula Neona Ayu (adik)Orang tuaAyah: Baldy Mulya PutraIbu: Riafinola Ifani SariInstagram: @aku_nauraDiskografiDongeng (2014)Langit Yang Sama (2016)OST Naura & Genk Juara (2017)Katakanlah Cinta (2018)SingleUntuk TuhanBullySetinggi LangitDongengAku Hanya Ingin PulangJuaraSelimutKata AjaibBawakan Cerita Banyak UntukkuMendengar AlamSemesta CintaJangan JanganKita Adalah JuaraBerani BermimpiLangit Yang SamaPesta SekolahCahaya HatikuLagu MenariSahabat Setia (bersama Riafinola Ifani Sari)Dunia Kita Penuh Cinta (bersama The Baldys)Katakanlah CintaSang Juara (Asian Para Games 2018 Official Song) (bersama Zizi)[3]Karena Kamu Artinya Cinta (bersama Riafinola Ifani Sari)Selamanya UntukmuWho You AreAku IndonesiaHarmoni (bersama Devano Danendra)Hari Ini Indah (bersama Devano Danendra, Toran Waibro dan Nashwa Zahira)Film2016 Petualangan Singa Pemberani Atlantos2017 Naura & Genk Juara2019 DoReMi & YouAcara TelevisiMom and Kids Awards 2017 (MNCTV)Indonesian Idol Junior Musim Kedua (MNCTV) (2016)Konser Anak Ceria (MNCTV) (2017)Pesta Sahabat Kasih Sayang (RTV) (2018)Pesta Sahabat Makin Cakep (RTV) (2018)Mom and Kids Awards 2018 (MNCTV)Naura & The Baldy's (Trans TV) (2018)Insert 15th Anniversary (Trans TV) (2018)Konser Dongeng 3 Naura (Trans7) (2018)Blibli.com Histeria 12.12: Kujerat Kau dengan Jeritan (RCTI dan MNCTV) (2018)Love Jukebox (Trans TV) (2019)RTV 5 Makin Cakep: Hey Tayo (RTV) (2019)Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Naura Raih Triple Platinum di Tengah Krisis Lagu Anak",