TRIBUNWIKI: Meski Sudah Jadi Ibu dan Istri, Acha Septiasa Tetap Aktif Berkarier

Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Acha Septriasa.



Meski telah memiliki anak, ia tetap mampu menjalankan aktifitasnya menjadi seorang pemain film.



Bahkan ia mendapat dukungan penuh dari sang suami.



Tapi, Acha sadar akan profesi dan statusnya saat ini yang tak boleh memiliki waktu padat.

Acha yang berdarah Minangkabau ini mulai terjun ke dunia hiburan saat menjadi GADIS Sampul 2004.Pemilik tubuh 164 cm/46 kilogram ini terjun ke dunia acting lewat film "Apa Artinya Cinta?" (2005) yang tampil sebagai pemain pendukung Shandy Aulia.Dia menjadi terkenal saat main film Heart bersama Nirina Zubir dan Irwansyah.Tak hanya bermain film, ia pun menjadi penyanyi lagu tema dalam film tersebut, berduet dengan Irwansyah, kekasihnya saat itu.Album lagu tema tersebut mendapatkan penghargaan double platinum, untuk Original Soundtrack terbaik tahun ini.Tak hanya di Indonesia, ia juga terkenal di Malaysia.Bahkan lagu-lagu duet yang dibawakannya dengan Irwansyah seperti Sampai Menutup Mata, My Heart, dan Pencinta Wanita menduduki daftar teratas di radio-radio Malaysia.Setelah film Heart, ia dan Irwansyah bermain kembali dalam film Love is Cinta dan sinetron Andai Ku Tahu.Selama berkarier di duni akting, ia pernah meraih penghargaan sebagai "Leading Actress" (Aktris Terbaik) Guardians e-Awards pada tahun 2008 berkat aktingnya yang cemerlang dalam Love (film 2008).Selain itu juga pernah menjadi nominator Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2007 lewat Love is Cinta.Tahun 2008 menjadi titik balik kariernya dan dinobatkan sebagai "Star of the Year" oleh Mellyana's Guardians.Pada Tahun 2012, ia terpilih sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2012 melalui aktingnya di film Test Pack.Aktris termahalPada tahun 2007, ia menempati posisi ke-empat dalam daftar "Highest-Paid Actresses" dengan honor Rp180 juta per film.Ia berada di bawah Nirina Zubir yang dibayar Rp250 juta per film dan Luna Maya Rp200 juta per film.Aktris Dinna Olivia juga disebut menerima honor yang sama dengannya.Lalu dalam Love (film 2008), ia diberitakan menerima honor Rp250 juta, karena ia tampil sebagai pemeran utama di antara nama-nama besar seperti: Luna Maya, Fauzi Baadilla, Laudya Chintya Bella, Surya Saputra, Irwansyah dan Wulan Guritno.Setelah itu ia dikabarkan mengalami kenaikan honor hingga berkisar antara Rp250-280 juta per film.MenikahAktris Acha Septriasa membagikan cerita singkat tentang asmaranya dengan sang suami, Vicky Kharisma.Menurut Acha Septriasa, ia dan Vicky tak butuh waktu sampai setahun dalam menjalani hubungan pacaran sampai akhirnya menikah.Seperti sudah ditakdirkan, Acha Septriasa dan Vicky Prasetyo pun kini bahagia karena ikatan pernikahan, terlebih telah lahir buah hati mereka Bridgia Kalina Kharisma.Sebelum dengan Vicky Kharisma, Acha Septriasa diketahui pernah menjalin cinta dengan Irwansyah.Benih-benih cinta itu tumbuh ketika mereka berakting sekaligus mengisi soundtrack film Heart tahun 2006.Duet Acha Septriasa dan Irwansyah sukses memukai banyak orang hingga mereka terus dipasangkan.Deretan film dan lagu juga sempat dirilis oleh Acha Septriasa dan Irwansyah usai booming Heart.Bertahun-tahun putus nyambung, Acha dan Irwansyah justru benar-benar putus tahun 2009.Hingga kemudian berdua sekarang sudah menikah dengan orang lain. Irwansyah menikahi Zaskia Sungkar pada tahun 2011 lalu.Sedangkan Acha Septriasa dipersunting Vicky Kharisma tahun 2016.Meski menikah dengan pria yang bukan publik figur, Acha Septriasa tetap terlihat bahagia.Ia pun kerap membagikan potret bersama keluarga kecilnya di akun Instagram.Acha juga menikmati masa-masa sebagai seorang ibu rumah tangga.Kini hidup di Australia dan sementara waktu meninggalkan dunia keartisannya, Acha rutin mengupdate tumbuh kembang si buah hati.Ia pun membagikan sepenggal cerita bagaimana ia dipertemukan jodohnya dalam waktu singkat.Hal itu Acha ungkapkan di akun Instagramnya, Minggu (27/1/2019), sembari mengunggah foto bersama suami.Mereka hanya butuh waktu 6 bulan untuk pendekatan, kemudian pacaran 9 bulan secara LDR.Lantas mantap menikah pada 11 Desember 2016."Pdkt 6 hari , pacaran long distance 9 Bulan.. akhirnya Se Rumaah... yaudah terima ajaa deh apa ada nya @vickykharisma #AustraliaDay," ungkap Acha.Unggahannya itu pun lantas direspons sejumlah warganet.Banyak yang memuji potret keharmonisan mereka berdua.Sekaligus tak sedikit pula warganet yang beranggapan Acha memiliki kemiripan dengan Vicky Kharisma, sehingga tampak ditakdirkan berjodoh.Data diri:Nama lahir: Jelita SeptriasaNama lain: Acha SeptriasaInstagram: @septriasaachaLahir: Jakarta, 1 September 1989Pekerjaan: AktrisPenyanyiPresenterTahun aktif: 1999 – sekarangTinggi badan: 1,61 m (5 ft 3 1⁄2 in)Hubungan: Jossi Marchelli (kakak)Juwita Maritsa (adik)Pasangan: Vicky Kharisma (m. 2016)Anak: Bridgia Kalina KharismaOrang tua: Sagitta AhimshaRita EmzaAcha SeptriasaJenis musik: pop, soundtrackPerusahaan rekaman: Lima Belas Musik (2009–2012)Sony Music Entertainment Indonesia (2012- sekarang)Pendidikan:TK Ar Riadhus (1993–1995)SD Muhammadiyah 6 Tebet (1995–2001)SMP Negeri 73 Jakarta (2001–2004)SMA Negeri 82 Jakarta (2004–2007)Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya, Malaysia (2007–2011)PenghargaanPiala Citra untuk Pemeran Utama Wanita Terbaik 2012 · Test PackPiala Maya untuk Aktris Terpilih dalam Film Omnibus 2014 · Aku Cinta KamuFestival Film Bandung untuk Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Bioskop 2013, 2011 · Test Pack, Love StoryFilm2005 Apa Artinya Cinta?2006 Heart2007 Love is Cinta2008 Love2008 In the Name of Love2009 Krazy Crazy2010 Sst...Jadikan Aku Simpanan2010 Menebus Impian2011 Love Story2012 Test Pack2013 Rectoverso2013 Bangun Lagi Dong Lupus2013 99 Cahaya di Langit Eropa2014 99 Cahaya di Langit Eropa Part 22014 99 Cahaya di Langit Eropa The Final Edition2014 Aku Cinta Kamu Sita2014 Mengejar Malam Pertama2014 Strawberry Surprise2015 Nada untuk Asa Asa2015 Lamaran2015 Bulan Terbelah di Langit Amerika2016 Surat Cinta untuk Kartini2016 Koala Kumal2016 Mars: Mimpi Ananda Raih Semesta2016 Sundul Gan: the Story of Kaskus2016 Sabtu Bersama Bapak2016 Bangkit!2016 Shy Shy Cat2016 Barakati2016 Bulan Terbelah di Langit Amerika 22017 Kartini Roekmini2018 Bunda: Kisah Cinta 2 Kodi2018 Jaga Pocong2018 Hanum & Rangga: Faith & The CitySinetron2003 Bayangan2007 Andai Ku Tahu2009 Sakina2013 Get Married The Series 2Diskografi2007 Hikayah Ramadhan (album duet bersama Irwansyah)2009 Keputusan Hati2006 Ost. Heart2007 Ost. Love is Cinta2013 Ost. RectoversoSingle"Menerima Kau Pergi" (feat. Irwansyah) (2012)"Broken Heart" (feat. Reza Rahadian) (2012)"Curhat Buat Sahabat" (Ost. Rectoverso) (2013)"Gantung" (feat. Bayu 'Soulvibe') (2015)Sumber berita:Foto: Instagram