TRIBUNWIKI: Ceritakan Kisah Cinta ke Mak Comblang, Siapa Sonam Kapoor?

Cerita sebaliknya terjadi pada artis cantik Sonam Kapoor.



Bukan berjodoh dengan pria yang dicomblangkan, melainkan ia malah menikah dengan mak comblangnya sendiri.



Dilansir dari Grid Id, Sonam Kapoor dan Anand S Ahuja telah menikah selama lebih dari 1 tahun.

Hanura Siapkan Karpet Merah untuk Iqbal Djalil di Pilwali Makassar 2020

Humas Pemkab Toraja Utara Masuk Nominasi Medsos Teraktif di Humas Sulsel Expo 2019

Hingga suatu hari, Anand mengirimkan pesan pada Sonam lewat Facebook."Hei! Apakah kamu masih lajang? Karena masih sama-sama lajang dan jika kamu pernah di London, tolong hubungi dia," pesan Anand.Melihat pesan itu, Sonam langsung mengomeli Anand habis-habisan.Pertama karena Anand mengirimi pesan tersebut dini hari.Kemudian, ia dinilai terlalu ikut campur dalam urusan asmara Sonam."Aku mengiriminya pesan yang mengatakan pertama, kamu seharusnya tidak mengirimiku pesan selarut itu.""Dan jika temannya yang tertarik biarkan ia yang mengirimi pesan sendiri. Mengapa kamu yang kirim?" kata aktris berusia 34 tahun ini.Berawal dari itu, Sonam dan Anand kemudian saling menelepon dan bertemu."Dua minggu kemudian, kami berbicara di telepon.""Aku bertanya padanya,' Apakah kamu masih ingin aku berbicara pada temanmu?'""Dia berkata,'Tidak! Tidak sama sekali," akhir cerita Sonam Kapoor.Siapa Sonam Kapoor?Dilansir dari wikipedia, Sonam Kapoor adalah seorang aktris India yang tampil dalam film-film Bollywood.Kapoor adalah salah satu aktris dengan bayaran tertinggi dalam industri tersebut, dan berperingkat sebagai salah satu selebriti paling fashionable di India.Ia dinominasikan untuk empat Penghargaan Filmfare.Sebagai putri dari aktor Anil Kapoor, Kapoor belajar teater dan seni rupa di United World College of South East Asia di Singapura.Ia menjadi asisten sutradara pada Black (2005) karya Sanjay Leela Bhansali.Kapoor membuat debut aktingnya dalam film drama percintaan Bhansali Saawariya (2007), yang membuatnya meraih nominasi pada Penghargaan Filmfare untuk Debut Perempuan Terbaik.Ia meraih kesuksesan komersial pertamanya tiga tahun kemudian dalam film komedi percintaan I Hate Luv Storys (2010).Setelah serangkaian kegagalan komersial, Raanjhanaa (2013) yang sukses secara keuangan menandai titik baik dalam kariernya, membuatnya meraih beberapa nominasi Aktris Terbaik.Ia kemudian tampil dalam film komedi percintaan 2014 Khoobsurat dan film drama komedi 2015 Dolly Ki Doli, yang membuatnya meraih nominasi untuk Penghargaan Filmfare untuk Aktris Terbaik.Kapoor memerankan seorang putri dalam melodrama Prem Ratan Dhan Payo (2015), salah satu film Bollywood dengan keuntungan tertinggi sepanjang masa, dan meraih sambutan meriah karena memerankan peran protagonis eponim dalam film thriller biografi Neerja (2016), salah satu film Bollywood dengan keuntungan terbaik yang menampilkan seorang protagonis perempuan.Kapoor mendukung berbagai acara amal dan kepedulian sosial, seperti meningkatkan kesadaran akan kanker payudara dan hak asasi LGBT.Ia dikenal dalam media karena kepribadiannya yang terbuka, dan merupakan duta selebriti berpengaruh untuk merek-merek dan produk-produk.Kapoor lahir di subperkotaan Mumbai, Chembur pada 9 Juni 1985.Ayahnya adalah pemeran dan produser Anil Kapoor, putra dari pembuat film Surinder Kapoor dan pendiri Anil Kapoor Films Company.Ibunya, Sunita, adalah mantan peragawati dan perancang.Ia adalah kemenakan dari produser film Boney Kapoor dan aktor Sanjay Kapoor; aktris Sridevi (istri Boney) adalah bibinya.Sepupu pihak ayah Kapoor adalah aktor Arjun Kapoor dan Mohit Marwah.Kapoor memiliki dua adik: produser film Rhea dan Harshvardan.Keluarganya pindah ke subperkotaan Juhu ketika Kapoor berusia satu bulan.Ia dididik di sekolah Arya Vidya Mandir, Juhu, dimana ia dikenal sebagai anak yang "nakal" dan "periang" yang suka menjahili anak laki-laki.Ia pintar dalam bidang olahraga seperti rugbi dan basket, dan berlatih dalam bidang Kathak, musik klasik dan tari Latin.Kapoor, yang mempraktikan Hindu, menyatakan bahwa ia adalah "relijius yang tenang", dan menyatakan bahwa agama tersebut adalah sebuah jalan "yang mengingatkan diriku sendiri bahwa Aku membutuhkan rasa terima kasih untuk banyak orang".Pekerjaaan pertama Kapoor adalah menjadi pelayan pada usia 15 tahun, meskipun ini hanya berlangsung sepekan.Pada masa remaja, ia berjuang dengan berat badannyaKapoor didiagnosa terserang resistensi insulin dan penyakit ovarium polikistik, dan sejak itu memulai sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan diabetes.Kapoor masuk United World College of South East Asia di Singapura untuk pendidikan pra-universitasnya, dimana ia belajar teater dan seni rupa.Ia berkata bahwa ia kemudian memulai kursus-kursus dalam bidang ilmu politik dan ekonomi melalui program-program korespondensi Universitas Mumbai, setelah pulang dari University of East London dimana ia meraih gelar sarjananya dalam jurusan yang sama namun kembali ke Mumbai tak lama setelahnya.Aktris Rani Mukerji, seorang teman keluarga, mengunjungi keluarganya di Singapura saat berkarya pada film Black (2005).Kapoor, yang aslinya ingin menjadi sutradara dan penulis, mengeluarkan niat untuk berkarya sebagai anggota kru pada film tersebut. Atas rekomendasi ayahnya kepada sutradara Sanjay Leela Bhansali, ia dipilih menjadi asistennya.KarierPada masa produksi Black, Kapoor mengembangkan pemahaman dalam akting ketika Bhansali ingin memerankannya dalam pemeran utama pada film berikutnya, Saawariya.Ia disarankan untuk menurunkan berat badannya pada waktu itu, ia memiliki berat badan sekitar 80 kilogram (180 lb).Termotivasi oleh bujukan Bhansali kepadanya, ia menghilangkan 35 kilogram (77 lb) dalam dua tahun.Kapoor belajar akting dengan Roshan Taneja, Jayati Bhatia dan Feroz Abbas Khan, dan menyatakan bahwa aktris Waheeda Rehman dan Nutan sebagai orang yang mempengaruhinya.Dirilis pada 2007, Saawariya menampilkan Kapoor memerankan seorang wanita Muslim yang sedang menunggu kekasihnya, beradu peran bersama dengan Mukerji dan Ranbir Kapoor.Film tersebut merupakan film fitur India pertama yang diproduksi oleh sebuah studio Hollywood, Sony Pictures Entertainment.Saawariya mendapatkan kritikan besar dan kegagalan komersial.Menulis untuk BBC, Jaspreet Pandohar menyebut film tersebut "salah sasaran pada skala masif".Raja Sen dari Rediff.com menyebut tawanya "hampir membius seperti ayahnya", namun berharap agar ia "dapat lebih sederhana, alih-alih memiliki cekungan plastik yang sangat jelas dikenakannya."Film tersebut membuatnya meraih nominasi Penghargaan Filmfare untuk Debut Perempuan Terbaik dan Stardust Award for Superstar of Tomorrow – Perempuan.Perilisan pertama Kapoor pada 2010 adalah film komedi percintaan Punit Malhotra I Hate Luv Storys, beradu peran dengan Imran Khan.Ia berperan menjadi seorang wanita yang bertunangan yang mengembangkan sebuah atraksi satu sisi kepada salah satu pekerja yang takut dengan komitmennya.Khan berkata soal bakat Kapoor, "Kami menangkap sebuah adegan dari berbagai sudut—selama tiga atau empat jam yang kau lihat adegan yang sama, garis-garis yang sama—dan itu adalah orang ini yang memberikan konsistensi pada karyanya, dari cara ia berbicara, sampai aksennya."Meskipun Shubhra Gupta dari The Indian Express menyebut penampilan Kapoor "kaku dan diulang-ulang", Johnson Thomas dari Daily News and Analysis menyatakan bahwa ia "tersukai dan tepercaya".[I Hate Luv Storys adalah kesuksesan komersial pertama Kapoor, yang meraih ₹725,2 juta (US$11 juta) di seluruh dunia.FilantropiKapoor telah mendukung berbagai organisasi amal pada beberapa kesempatan.Pada 2009, ia ikut dalam acara mode Penghargaan Akademi Film India Internasional yang mendukung para janda dan yatim piatu dari pekerja industri film India.Sebagai perantara People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), ia menulis kepada Menteri Dalam Negeri Maharashtra R. R. Patil, memprotes menentang penggunaan manja berlapis kaca (yang digunakan pada layangan adu), yang digunakan untuk membunuh burung-burung yang terjerat di dalamnya.Kapoor secara vokal mendukung hak asasi LGBT di India.Pada 2012, Kapoor meminta para penggemarnya untuk menyumbang ke Yayasan Kanker Ogaan pada hari ulang tahunnya, dan berkolaborasi dengan yayasan tersebut untuk meningkatkan kesadatan akan kanker payudara.Ia juga menjadi duta besar merek untuk Kampanye Kanker Payudara Elle.Ia juga meluncurkan trailer dari film Sisak, yang merupakan cerita cinta gay bisu pertama di India, melalui akun Twitter-nya pada 30 Januari.Data diri:Nama: Sonam KapoorInstagram: @sonamkapoorLahir: India, 09 Juni 1985Pekerjaan: AktrisTahun aktif: 2005–sekarangOrang tua: SunitaAnil KapoorSuami: Anand S AhujaFilm:Penghargaan:Penghargaan Filmfare untuk Aktris Terbaik (Kritikus) 2017 · NeerjaPenghargaan Film Nasional -- Special Jury Award / Special Mention (Film Utama) 2017 · NeerjaPenghargaan Stardust untuk Female Superstar of Tomorrow 2008 · SaawariyaPenghargaan Stardust untuk Aktris Terbaik dalam Komedi atau Percintaan 2014 · KhoobsuratStardust Award for Editor's Choice - Best Actress 2016 · NeerjaGolden Kela Award for Worst Actor (Female) 2011 · AishaBIG Star Most Entertaining Actor untuk Best Romantic Actress 2015 · Prem Ratan Dhan PayoExtraordinary Icon for Social Change 2019Filmografi2005 Black2007 Saawariya2009 Delhi-6 Bittu2010 I Hate Luv Storys2010 Aisha2011 Thank You2011 Mausam2012 Players2013 Bombay Talkies2013 Raanjhanaa2013 Bhaag Milkha Bhaag2014 Bewakoofiyaan2014 Khoobsurat2015 Dolly Ki Doli2015 "Dheere Dheere"2015 Prem Ratan Dhan Payo2016 "Hymn for the Weekend"2016 Neerja Neerja Bhanot2018 Pad Man Pari Walia2018 Veere Di Wedding2018 Sanju Film2018 Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa LagaSumber berita: