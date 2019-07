TRIBUNWIKI: Cek Promo Terbaru dan Buku Terlaris di Gramedia TSM Sepajang Juni 2019

Gramedia setiap pekan hingga bulan memiliki buku terlaris.



—Larry King2. Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang DiperbaruiDisusun oleh dwiahli dari Amerika Serikat, John M. Echols, dan dari Indonesia, Hassan Shadily, kemudian direvisi oleh John U. Wolf dan James T. Collins bekerja sama dengan Hassan Shadily.3. Mendaki Tangga yang Salah4. Rich Dad Poor Dad5. Masih BelajarLewat berbagai prestasi dan karyanya, Iman membuktikan bahwa kesuksesan karir dan berdampak sosial bisa berjalan beriringan.Di usianya yang baru 27 tahun, Iman sudah mendirikan perusahaan teknologi pendidikan yang kini mempekerjakan ribuan pegawai, menjalankan berbagai organisasi dan inisiatif sosial, menjadi pembicara dan pengajar di berbagai penjuru dunia, dan meraih gelar master di salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia.Prestasi dan pola pikirnya memang jauh melampaui usianya. Tapi itu semua tidak diraih dengan mudah dan hingga hari ini pun ia masih belajar.Lewat buku ini, Iman berbagi cerita perjalanan hidupnya – menemui berbagai hambatan dan penolakan – dan bagaimana proses belajar tanpa putusnya membawa ia pada posisinya saat ini.6. Goodbye, Things: Hidup Minimalis Ala Orang JepangFumio Sasaki bukan ahli dalam hal minimalisme; ia hanya pria biasa yang mudah tertekan di tempat kerja, tidak percaya diri, dan terus menerus membandingkan diri dengan orang lain-sampai suatu hari, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan mengurangi barang yang ia miliki.Manfaat luar biasa langsung ia rasakan: tanoa semua "barangnya", Sasaki akhirnya merasakan kebebasan sejati, kedamaian pikiran, dan penghargaan terhadap momen saat ini.7. Tehnical Analysis for Mega Profit“Saya kira sudah lama para investor Indonesia membutuhkan buku berkualitas seperti ini. Penyajiannyasangat terstruktur, lengkap, dan jelas. Ini adalah buku wajib bagi setiap investor dan trader.”–Jendral (Purn.) M. Yunus Yosfi ah - Anggota DPR Komisi XI dan Mantan Menteri Penerangan R“Saya percaya buku ini akan menjadi salah satu tonggak terpenting perkembangan Analisis Teknikal diIndonesia ke arah yang lebih baik.”–Prof. Dr. Ir. Singgih Riphat, M.A. - Staf Ahli Menteri Keuangan RI“This book is simply wonderful. Simplify the complex theories of Technical Analysis into systematic andpractical language.”–Simon Lim - Executive Director & Deputy President Asia Food & Properties Ltd.CFO Golden Agri Resources Ltd. (both are public listed companies in Singapore Stock Exchange)“Luar biasa! Buku ini merupakan peta jalan yang akan mengantarkan Anda menuju Mega Profi t yangsesungguhnya.”–Novadri, S.H., M.M., - Kasie. Waskom I KPP Pratama Jakarta Mampang-Prapatan“Yess... Ini adalah buku Technical Analysis terbaik. The Book You Need To Be The Next Champion!”–Ir. Andy Wijaya - Grand Champion (Juara I) International Options Trading Championship 2007“Metode dan konsep yang dipaparkan tidak terbantahkan. Intisari buku ini adalah: Don’t Miss It.”–Tony Tjia, S.E - First Runner Up (Juara II) International Options Trading Championship 2007“This book is a ‘must read book’ for all serious traders. It guides you to be more successful in paperasset.”–Sofi an Edy, B.Eng - Regional Marketing Coordinator RMIT University, Melbourne, AustraliaTeknik-teknik di buku ini akan memandu Anda antara lain dalam:• mengidentifi kasi peluang-peluang emas secara cerdas• menentukan entry-exit point secara jelas• meminimalisasi kerugian• memaksimalkan potensi untuk memperoleh Mega Profit.8. Mommyclopedia: Tanya Jawab tentang Nutrisi di 1000 Hari Pertama Kehidupan AnakBuku ini merangkum sejumlah tanya-jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertumbuhan pertama anak yang biasanya diajukan oleh para orangtua. Ditulis dengan bahasa singkat dan sederhana agar mudah dimengerti, buku ini dapat dijadikan panduan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tumbuh-kembang menjadi anak yang sehat dan cerdas.Bahasan di dalamnya mencakup:• 1000 hari pertama kehidupan anak• Fase kehamilan• Fase menyusui• Fase MPASI• Fase 1–2 tahun• Pemantauan pertumbuhan anak• Resep MPASI9. Seni Hidup Minimalis10. How to Win Friends & Influence People in the Digital Age. (*)