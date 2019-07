TRIBUNWIKI: Berikut Lirik dan Terjemahan Lagu Baru Do Exo, Dinantikan Penggemar

Lagu tersebut telah dinantikan dengan rasa penasaran yang begitu besar.



Bahkan sebelumnya tanda pagar #GIFT_From_Kyungsoo menjadi trending topic twitter, Jumat (21/6/2019).



Hal tersebut nyatanya, disebabkan oleh Kyungsoo atau D.O "EXO" yang akan memberikan hadiah untuk para penggemarnya berupa lagu yang merupakan debut solo pertama.

Seperti diketahui Do Kyungsoo akan memenuhi tugas wajib militernya, tepatnya 1 Juli 2019.Adapun hadiah yang akan diberikan kepada penggemarnya tersebut, yakni sebuah single solo pertamanya.Sontak para fans merasa kegirangan, khususnya di Indonesia sederet ucapan bahagia dilontarkan para fansnya tersebut."Kaget sekaligus bahagia buka beranda ada berita solo station Kyungsoo. Terhura pokoknyaProud of you baby Soo#GIFT_From_Kyungsoo," tulis akun @riskiana234."Kyungsoo : noh gw bakal ngeluarin single, makanya sabar dulu jangan langsung sedih aja kalo gw mau wamil , gw ga bakal Setega itu sama kalian," tulis akun @Annadks1.

Tepat di hari pertama masuk wamilnya, main vocalist EXO ini merilis single yang berjudul 'That's Okay'.Video klipnya juga dirilis di hari yang sama oleh kanal YouTube SMTOWN yakni 1 Juli 2019.Bisa dibilang, lagu ini merupakan lagu perpisahan sementara D.O dengan para penggemarnya selagi ia menjalani wamilnya.Sejak pertama kali diposting hingga hari ini, Selasa (2/7/2019) lagunya telah ditonton sebanyak 2.6 juta kali.Namanya pun kembali menjadi trending topic di kanal Twitter, Selasa (2/7/2019) pagi.Berikut lirik lagu That's Okay dari EXO'>D.O EXO, dilansir dari Tribun Seleb:Musik video:suthage seuchyeogangamjeongdeure mudyeojineun gamgakeonjebuteonga iksukhaejyeobeorinmaeumeul sumgineun beopdeulnan eodijjeume wa issnaapman bogo dallyeoogiman haessdeondoraboneun geosdo waenji geobi namirwodun yaegideulsigani gadeut nae anenhaengbokhaesseossdeon ttaerongaseumi jeoril mankeum nunmulgyeoun naldomaeil gati tteugo jineun taeyanggwajeo dalcheoreom jayeonseure bonaettaeron ulgo ttaeron usgogidaehago apahajidasi seollego mudyeojigomaeumi ganeun daero issneun geudaerosumanheun byeori geuraessdeusieonjena gateun jarije moksui bicheuro hwanhage bichul tenisumgiji malgo neoreul boyeojullae pyeonhine moseup geudaerogeurae gwaenchanha gwaenchanhadooneul nan cheoeumeurosoljikhan nae maeumeul majuhaegeoul ape seoneun geosdo meomusdaei pyojeongeun tto wae irido eosaekhaeareumdaun geon neul sojunghagojamsi meomulda adeukhi meoreojyeodoneul maju bodeut pyeongbeomhanilsangeul chaeul maeumui nungeu ane gamchwodun oeroumdojamsi meomul su issge haegeujeo barabwabudeureoun barami bulmyeonmaeumeul yeoreo jinagal haruyattaeron ulgo ttaeron usgogidaehago apahajidasi seollego mudyeojigomaeumi ganeun daero issneun geudaerosumanheun byeori geuraessdeusieonjena gateun jarije moksui bicheuro hwanhage bichul tenisumgiji malgo neoreul boyeojullae pyeonhine moseup geudaerogeurae gwaenchanha gwaenchanhadodu sone gadeuk chaewojil chueokdeureunsojunghan uri iyagijinsimi damgin maeumisigani jina dasi gieokhal su issdamyeonmalhal su isseulkkaneodo haengbokhaessdagoneowa ulgo gati usgogidaehago apahaessjimodeun geol ssotgo saranghagomaeumi ganeun daero issneun geudaeromalhaji moshal gomingeorigipge sangcheo nan jarineul gateun sokdoro heulleoganeun siganieonjena geuraessdeusi ssiseonaejul teniheureudeut sarado geunyang gwaenchanha gwaenchanhadoBahasa Indonesia:Sudah lama berlaluInderaku yang mati rasa dalam perasaanSejak kapankah aku terbiasa dengannyaCara untuk menyembunyikan perasaankuDimanakah aku beradaAku hanya menatap ke depan dan terus berlariMengapa aku begitu takut untuk berbalikSemua kisah yang ku simpanSeiring berjalannya waktu, di dalam hatikuSaat-saat aku bahagia duluBahkan hari yang penuh air mata sebanyak hatiku yang mati rasaSetiap hari matahari terbit dan terbenam dengan cara yang samaSeperti bulan itu yang terbenam dengan sendirinyaTerkadang aku menangis, terkadang aku tertawaTidakkah berharap itu menyakitkan?Aku menjadi berdebar kemudian kembali mati rasaSeperti itulah hatiku bereaksi, dengan apa adanyaSeperti bintang yang tak terhitung jumlahnyaItu selalu ada di tempat yang samaAku akan bersinar terang dengan cahayaku sendiriJangan bersembunyi, aku akan menunjukannya padamu dengan pastiDirimu yang seperti itu, ya, itu tak apa-apa, tak apa-apaHari ini, untuk pertama kalinyaAku melihat hatiku yang sebenarnyaDi depan cermin, aku bahkan berdiri dengan begitu raguLagi, mengapa raut wajahku ini terlihat begitu canggung?Sesuatu yang indah, itu selalu berhargaItu selalu tinggal untuk sesaat dan menjauh dengan perlahanItu selalu jelas seperti yang terlihatMata hati memenuhi kehidupan sehari-hariBahkan kesepian yang tersembunyi di dalam hatimuItu bisa tetap berada disana untuk sesaatKarna itu, cobalah kau lihatSaat angin yang lembut berhembusBukalah hatimu, itu adalah hari untuk melaluinyaTerkadang aku menangis, terkadang aku tertawaTidakkah berharap itu menyakitkan?Aku menjadi berdebar kemudian kembali mati rasaSeperti itulah hatiku bereaksi, dengan apa adanyaSeperti bintang yang tak terhitung jumlahnyaItu selalu ada di tempat yang samaAku akan bersinar terang dengan cahayaku sendiriJangan bersembunyi, aku akan menunjukannya padamu dengan pastiDirimu yang seperti itu, ya, itu tak apa-apa, tak apa-apaKenangan yang memenuhi kedua tanganmuKisah kita yang berhargaSebuah hati yang penuh ketulusanAndai waktu berlalu dan kau bisa mengingatnya kembaliBisakah kau memberitahuku?Bahwa kau juga bahagiaAku menangis dan tertawa bersamamuTidakkah berharap itu menyakitkan?Aku mencurahkan semuanya dan mencintaimuSeperti itulah hatiku bereaksi, dengan apa adanyaKekhawatiran yang tak terucapkanItu menjadi luka yang kian dalamWaktu selalu berlalu dengan kecepatan yang samaSelalu seperti itu, itu akan menghapusnyaMeski hidup mengalir seperti itu, tak apa-apa, tak apa-apaSumber berita: