TRIBUNWIKI: Akan Tampil Three Meals A Day Versi Wanita, Berikut Profil Park So Dam

Dilansir dari Grid.id dari Soompi pada Senin (1/7/2019), beberapa aktris sudah dikonfirmasi untuk bintangi variety show tersebut, salah satunya adalah Park So Dam.



Tak hanya Park So Dam, pihak tvN sudah merilis pernyataan mengenai siapa saja aktris yang akan tampil.



Menurut sumber dari stasiun tv tersebut, Yum Jung Ah dan Yoon Se Ah, dikonfirmasi membintangi Three Meals a Day bersama Park So Dam.

KTNA-DPR: Amran Mr Clean, Mendongkrak Pertanian dan Terbaik Selama ini

TRIBUNWIKI: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Berpamitan? Simak Perjalanan Kariernya

Namun sepertinya hal itu belum ditetapkan secara pasti.Pasalnya, ada kabar yang menyebutkan jika jadwal syuting dan siaran pertama untuk Three Meals a Day saat ini masih bimbang.Park So DamDilansir dariPark So Dam adalah seorang aktris Korea Selatan.KarierKetika Park masih di sekolah menengah, dia menonton Grease musikal dan mengembangkan minat dalam akting.Saat di universitas, Park memulai karirnya tetapi setelah ditolak di sekitar tujuh belas audisi, ia mulai beralih ke film independen.Dikenal sebagai pemain yang produktif dalam judul-judul independen, Park membintangi fitur Akademi Seni Film Korea Ingtoogi: Battle of the Internet Trolls dan Steel Cold Winter indie, yang menarik perhatian ketika ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Busan.Park juga mengambil bagian bit dalam judul utama Scarlet Innocence dan The Royal Tailor.Dia masuk ke arus utama pada tahun 2015 setelah membuat kesan yang kuat dengan penampilannya di The Silenced, yang meraih kemenangan untuk Aktris Pendukung Terbaik dari Busan Film Critics Awards.Dia kemudian tampil di film box office hits Veteran dan The Throne (film), yang menyebabkan dia berperan dalam film thriller misteri yang sangat terkenal The Priests.Perannya sebagai siswa SMA yang kerasukan setan memenangkan beberapa anggukan Aktris Baru Terbaiknya.Park juga memperluas filmografinya ke televisi. Pada 2016, ia mengambil peran utama dalam drama medis KBS2 Beautiful Mind dan serial komedi romantis TVN Cinderella with Four Knights.Pada 2019, Park membintangi komedi hitam Bong Joon-ho, Parasite. Film ini mendapat pengakuan kritis luas dan merupakan kesuksesan box office di Korea Selatan.BiodataNama lengkap: Park So DamTempat, tanggal lahir: Korea, 8 September 1991Tahun aktif: 2013 – sekarangFilmografiFilm2013No More No Less SchoolgirlSteel Cold WinterIngtoogi: The Battle of Internet Trolls Yeon-heeDeath Theatre2014The LegacyOne on OneScarlet InnocenceThe YouthPlaygirlSuziInevitableThe Royal Tailor2015C'est Si BonThe SilencedVeteran "The Youngest"The ThroneThe PriestsThe Vampire Lives Next DoorColor of Asia – MastersBlue Monday's Woman2016Run Off Lee Ji-hyeSnow Paths2017 Man of Will2018Ode to the GooseThe Underdog2019ParasiteFukuokaTelevisi2015Drama Special "Red Moon"My First Time2016Beautiful Mind Gye Jin-sungCinderella with Four KnightsTeater2016Let Me InCloser2017The Student and Mr. Henri