Kabar Gembira Pengguna Whatsapp, Ternyata Inilah Dampak Positifnya Terungkap dari Hasil Penelitian

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengguna WhatsApp dapat Kabar gembira dari hasil penelitian berikut ini.

Jika penggunaan media sosial punya dampak negatif bagi user, sebaliknya hasil penelitian ini membawa Kabar gembira setelah meneliti ratusan user WhatsApp.

Hasil penelitian dipublikasikan di jurnal ilmiah.

Efek penggunaan media sosial bagi kesehatan mental masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti.

Beberapa riset mengatakan bahwa terlalu aktif di media sosial, membawa dampak buruk bagi kesehatan mental, seperti timbulnya rasa frustasi dan iri.

Tapi, media sosial tidak melulu berdampak buruk.

Sebuah studi mengungkap bahwa semakin sering menggunakan WhatsApp setiap hari membuat orang tidak merasa kesepian.

Temuan itu dimuat dalam studi berjudul "Psychosocial Outcomes Associated with Engagement with Online Chat Systems" yang dipublikasikan dalam jurnal Human-Computer Studies.

"Lebih banyak waktu yang dihabiskan orang untuk mengakses WhatsApp, akan lebih membuat pengguna merasa dekat dengan teman dan keluarga, mereka juga menganggap hubungan ini menjadi hubungan yang berkualitas," jelas Linda Kaye, profesor di Universitas Edge Hill.