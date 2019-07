7 Fakta Pria Bulukumba Nikahi Adik Kandungnya, Istri Sah Ungkap Kronologi Perkawinan Sedarah itu

TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus Pernikahan Sedarah atau incest terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kejadian ini pun menggemparkan Indonesia, pasalnya Bulukumpa adalah kabupaten yang menerapkan Perda Syariat Islam.

Adapan pelaku pernikahan sedarah ini adalah AN (29) dan FI (21).

AN sendiri adalah pria beristri. AN sebelumnya sudah menikah dengan wanita HE (26).

Saat ditemui di kediaman orangtuanya, di Jl Poros Bira-Bulukumba, HE menceritakan kronologi perselingkuhan suami dengan adiknya tersebut.

Berikut fakta-fakta kejadian dirangkum Tribun-Timur.com:

1. Menikah di Balikpapan

Pernikahan terlarang ini dilangsungkan di Jl Tirtayasa, RT 58, Balikpapan Tengah, Gunung Sali Ilir, Kalimantan Timur.

Hal itu berdasarkan informasi dari salah satu Kerabatnya yang tinggal tak jauh dari lokasi perkawinan keduanya.