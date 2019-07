TRIBUNWIKI: Heboh Lipsync Lagu BLACKPINK saat Berada di Korea, Ini Profil Jake Gyllenhaal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor asal Amerika Serikat Jake Gyllenhaal baru-baru ini menarik perhatian saat berkunjung ke Korea Selatan.

Dilansir dari Kompas.com Aktor Jake Gyllenhaal menunjukkan minatnya pada K-pop selama kunjungannya ke Korea Selatan, baru-baru ini.

Pada 30 Juni 2019, pemeran Mysterio dalam film Spider-Man: Far From Home tersebut memposting Instagram Story yang memperlihatkan dirinya berada dalam mobil sambil melihat keluar jendela.

Ia tampak mengenakan t-shirt putih dan kacamata hitam. Pada bagian atas video tersebut tertulis kata "what's up" disertai gambar bendera Korea Selatan.

Sementara intro lagu hit BLACKPINK berjudul "DDU-DU DDU-DU" diputar sebagaI latar musik. Gyllenhaal kemudian dengan cepat berbalik menghadap kamera dan menyinkronkan bibir alias lipsync dengan sempurna menyerukan kata “BLACKPINK” dari intro lagu, sambil tersenyum.

Jake Gyllenhaal tak sendiri, ia bersama aktor asal Inggris Tom Holland saat ini sedang mempromosikan film Spider-Man: Far From Home di Korea Selatan.

Jake Gyllenhaal

Mengutip dari wikipedia.org Jacob Benjamin Gyllenhaal adalah aktor Amerika.

Ia adalah seorang anggota keluarga Gyllenhaal dan putra sutradara Stephen Gyllenhaal dan penulis skenario Naomi Foner, Gyllenhaal mulai bertindak sebagai seorang anak dengan debut layar di City Slickers (1991), diikuti oleh peran dalam A Dangerous Woman (1993) dan Homegrown (1998).

Gyllenhaal menerima pengakuan lebih lanjut untuk perannya dalam Zodiac (2007), Brothers (2009), Prince of Persia: The Sands of Time (2010), Love & Other Drugs (2010), yang ia dinominasikan untuk Golden Globe Award for Best.