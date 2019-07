Pelaku UMKM di Luwu Utara Diminta Kuasai Strategi Penjualan

Humas Pemda Lutra

Wakil Bupati Luwu Utara, M Thahar Rum membuka pelatihan pengembangan sarana pemasaran produk UMKM via aplikasi e-Commerce Sistem Academic, Business, and Government to Consumer (ABG2C) di Aula Hotel Remaja Indah, Jl Pajorra, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Senin (1/7/2019).