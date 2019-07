Intip Spesifikasi Acer Swift 7, Laptop Ringan dan Tipis Dibanderol Rp 29 jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Acer mencanangkan Swift 7 sebagai laptop tertipis dan teringan.

Swift 7 hadir sebagai gabungan kemewahan dalam balutan bahan premium terpilih, untuk estetika desain elegan, stylish, prestige dan confidence.

Sebagai laptop tertipis dan teringan di dunia, Swift 7 hadir sebagai laptop tertipis di dunia dengan ketipisan kurang dari satu cm dan berat hanya 890 gram.

Wajar jika Swift 7 2019 dianugerahi penghargaan Honoree dari CES 2019 Innovation Award, iF Design Award 2019 dan Reddot Award 2019.

Demikian diungkapkan Presiden Direktur Acer Indonesia, Herbet Ang melalui rilisnya yang diterima Tribun Timur, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, jajaran lengkap dan penghargaan untuk Swift 7 sebagai laptop super tipis dan ringan ini semakin menekankan posisi Acer sebagai the champion of ultra thin and light laptop brand.

"Hadirnya Swift 7 hari ini menunjukkan kepemimpinan Acer dalam lini laptop ultra tipis dan ringan menjadi selangkah di depan dari kompetitor di industri PC," katanya.

"Swift 7 telah mendapatkan penghargaan

dari CES 2019, iF Design, dan Reddot Award, satu-satunya laptop ultra tipis dan ringan di dunia yang

memborong semua penghargaan prestisius tersebut tahun ini. Dengan menghadirkan perpaduan yang seimbang antara estetika desain dan teknologi, Swift 7 membawa tren laptop tipis ke arah yang baru," lanjutnya.

Herbet menjelaskan, mengusung sebagai salah satu laptop tertipis dan teringan di dunia dengan ketipisan 9,95 mm dan berat 890 gr, Swift 7 (SF714-52T) generasi terbaru hadir dengan panel layar sentuh 14 inci Full HD (1920×1080)

berteknologi IPS.

Layarnya telah mendukung 100% sRGB/72% NTSC color gamut, 300 nits brightness, serta telah diperkuat lapisan Corning® Gorilla® Glass 6.