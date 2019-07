Gencar Penuhi Standar Global, Empat Prodi Unhas Raih Akreditasi ASIIN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Universitas Hasanuddin (Unhas) semakin gencar menunjukkan bahwa mutu pendidikannya telah memenuhi standar global.



Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya program studi yang terakreditasi internasional atau memenuhi standarisasi lembaga penjaminan mutu skala internasional.



Empat prodi tersebut antara lain, S1 Farmasi, S1 Keperawatan, S1 Budi Daya Perairan dan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan.



Sebelumnya, keempat program studi tersebut telah divitasi oleh asesor ASIIN pada bulan Februari 2019.

Para asesor ASIIN tersebut ialah, Prof Dr Gert Fricker (Heidelberg University), Prof Dr Phillipp Eschenbeck (University of Applied Sciences Bochum), Prof Steve Strupeit (University of Education Schwabisch Gmund).



Asesor lainnya, Prof Dr Harry Palm (University Rostock), Prof Dr Siegfried (University of Applied Science Neubrandenburg), Dr Frank Peter Ritter (Bayer AG).



Prof Dr Ing Oliver Schluter (Leibniz-Institut fur Agrartechnik und Biookonomie), Dr Christin Habermann (Representatives of ASIIN Secretariat) dan Mr Arnold Rainer (Representatives of ASIIN Secretariat).



Dengan demikian, kini sebanyak 23 program studi di Unhas tercatat telah memenuhi berbagai kriteria, standar, dan akreditasi internasional.



Demikian disampaikan Direktur Komunikasi Unhas, Suharman Hamzah PhD melalui rilisnya pada Tribun Timur, Senin (1/7/2019).

Ia mengatakan, capaian ini merupakan langkah penting bagi Unhas. ASIIN dikenal memiliki kriteria dan standar yang sangat ketat.



"Tidak mudah untuk memperoleh pengakuan kualitas dari ASIIN. Setelah mengirimkan dokumen akreditasi, para asesor datang melakukan visitasi," kata Suharman.

Setelah itu, para asesor ini mengirimkan catatan-catatan perbaikan yang harus dilakukan oleh prodi. Jadi ini membutuhkan kerja intensif dari task force ASIIN di setiap prodi," katanya.



Masing-masing task force ASIIN di setiap prodi telah menunjukkan komitmen dan keseriusah dalam memenuhi kriteria ASIIN. Sehingga hasilnya cukup memuaskan.



"Khusus untuk Prodi Keperawatan, akreditasi ini juga mencakup pengakuan terhadap program profesi ners. Kami mengucapkan selamat kepada pimpinan fakultas dan prodi yang atas capaian ini," ujarnya.



Ia menambahkan, dari 15 fakultas di Unhas memiliki setidaknya satu prodi terakreditasi internasional.



"Ini menandakan bahwa kualitas pembelajaran di Unhas berjalan seimbang dan setara," tuturnya. (*)



Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

