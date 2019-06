TRIBUNWIKI:Ini 12 SMP Swasta di Kecamatan Bontoala, Dua AKreditasi A

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bagi kalian yang sedang mencari SMP swasta di area Kecamatan Bontoala, berikut lokasi dan data lengkapnya:

1. SMP Abdi Pembangunan

NPSN: 40312465

Alamat: Jl.kangkung

Kode Pos: 90151

Desa/Kelurahan: TOMPO BALANG

Kecamatan/Kota (LN): Kecamatan Bontoala

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Provinsi Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMP

Naungan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK. Pendirian: 240/kep/106/H/87

Tanggal SK. Pendirian: 1984-12-15

No. SK. Operasional: 421.2/12424/DP/IX/2012

Tanggal SK. Operasional: 2012-11-26

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi: 106/SK/BAP-SM/X/2015

Tanggal SK. Akreditasi: 31-10-2015

No. Sertifikasi ISO: 9001:2008

Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ABDI PEMBANGUNAN

Email: smpsmaabdipemangunan_pap@yahoo.co.id

Telepon: (0411) 443827

2. SMP Anak Indonesia

NPSN: 69859767

Alamat: Jl. Masjid Raya No.55 Makassar

Kode Pos: 90153

Desa/Kelurahan: BARAYA

Kecamatan/Kota (LN): Kecamatan Bontoala

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Provinsi Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMP

Naungan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK. Pendirian: 421.2/6484/DP/XII/2013

Tanggal SK. Pendirian: 2013-12-03

No. SK. Operasional: 421.2/6484/DP/XII/2013

Tanggal SK. Operasional : 2013-12-03

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi: 110/SK/BANP-SM/XII/2018

Tanggal SK. Akreditasi: 03-12-2018

No. Sertifikasi ISO: Belum Bersertifikat

Yayasan: YAYASAN BAZ

Fax: (0411)3634-324

Email: Anakindonesia987@yahoo.com

3. SMP Bambini

NPSN:69952500

Alamat: Jl. Masjid Raya No.68 I - L

Desa/Kelurahan: Wajo Baru

Kecamatan/Kota (LN): Kecamatan Bontoala

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Provinsi Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMP

Naungan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK. Pendirian: 421.2/5853/DPK/IX/2016

Tanggal SK. Pendirian: 2016-09-23

No. SK. Operasional: 421.2/5853/DPK/IX/2016

Tanggal SK. Operasional : 2016-09-23

File SK Operasional: 77890-199104-157128-43483782-1365347667.pdf

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi: 079/SK/BAP-SM/X/2018

Tanggal SK. Akreditasi: 07-10-2018

Yayasan : Yayasan Cerdas Bangsa Makassar

Fax: 0411450619

Email: bambinijhs@gmail.com

Website: http://www.bambinischool.sch.id/

Telepon: (0411) 450616