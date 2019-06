Hasil dan Klasemen Liga 1 2019 Minggu 30 Juni, Persija Zona Degradasi, Bali United Kokoh di Puncak 

Hasil dan Klasemen Liga 1 2019 Minggu 30 Juni, Persija Jakarta Zona Degradasi, Bali United Kokoh di Puncak

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga laga tersaji di pekan keenam Liga 1 2019, Minggu (30/6/2019).

Dimana Persib Bandung vs Bhayangjara FC, PSIS Semarang vs Barito Putera dan Perseru Serui vs Bali United.

Hasil tiga laga ini membuat posisi klub di peringkat klasemen sementara Liga 1 2019 mengalami perubahan.

Seperti Bhayangkara FC naik ke peringkat ketiga dan Bali United kokoh di puncak.

Bhayangkara dan Bali United sama-sama meraih kemenangan sementara PSIS Semarang vs Barito Putera bermain imbang.

Bali United kokoh di puncak

Tim Serdadu Tridatu, Bali United memperoleh kemenangan lawan Badak Lampung FCMinggu malam ini.

Bali United menang 0-3 atas tim tuan rumah.