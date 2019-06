Hanya Tiga Hari, Deterjen dan Produk Pembersih Turun Harga di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Promo JSM akhir pekan kembali digelar di Alfamidi.



Promo belanja hemat ini berlaku selama tiga hari saja, Jumat-Minggu (28-30/Juni/2019).



Informasi Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachri Baharuddin kepada Wartawan Tribun Timur, promo berlaku untuk sejumlah produk.



Mulai buah segar, makanan ringan hingga Deterjen.

"Promo JSM di akhir pekan kembali hadir untuk. Anda yang ingin berbelanja super hemat," katanya, Sabtu (29/6/2019).



Daia detergent Putih, bunga, plus violet 1.8 kg Rp 28.200. Soklin pembersih lantai lemon, apple, rose, alvender, sweet love, moment gold refill 800 ml Rp 9.900.



Biore mens facial foam cool oil, deep fresh, white energy,acne ACT/DEF 100 g Rp 19.900.



Biore Body foam pure mild, love c sakura, white scrub refill 450 ml Rp 19.500. Citra hand body lotion pearly white uv 230 ml Rp 14.500.



Aneka buah segar juga turun, Anggur Red Globe dari Harga Rp 7.990 per 100 g sisa Rp 6.995. RRT Apel Fuji Rp 6.190 per 100 g sisa Rp 5.490.

Wall's Magnum 80ml/90ml All Variant Rp 20.000 per 2 pcs kecuali varian Salted Caramael. Delfi Takeit Big 33 g Rp 6.500 minimal pembelian kelipatan 2 pcs.



Chil Kid 3 DHA Vanila Box 1600 g Rp 268.000. Beli satu Frisian Flag Kental Manis Putih, Cokelat 370 g gratis satu teh botol sosro tawar atau original 350ml.



Sedaap mie goreng Ayam 92 g, ayam spesial 69 g, kari spesial 75 g, ayam bawang 70 g, kari ayam 72 g Rp 11.500 per 5 pcs. Indofood kecap manis 200ml Rp 5.500.



Merries Pants Good skin M-50, L-44 Rp 79.900. Sensodyne sikat gigi dailyprotection 1's Rp 3.900 per pcs tambah Rp 1.000 dapat 2 pcs.



"Akan banyak lagi promo selanjutnya dari Alfamidi, jangan lupa kepoin Twitter Alfamidi_ku, Fanpage Alfamidi Ku, Instagram @alfamidi_ku, Line Official Account Alfamidi. (*)



