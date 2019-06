Desain & Fitur Baru New Vespa GTS Super 150 i-get ABS, Ada USB Port dan Fitur Keren Ini

New Vespa GTS Super 150 -get ABS

Desain dan Fitur Baru di New Vespa GTS Super 150 i-get ABS, Ada USB Port dan FItur Ini

TRIBUN-TIMUR.COM,- Masih bingung mau beli motor yang mana di akhir bulan Juni ini?

Tidak ada salahnya kamu membaca ulasan Tribun Timur terkait motor terbaru Vespa GTS berikut.

Ialah New GTS Super 150 i-get ABS.

Dilansir Wartakota Live, vespa jenis ini diperkenalkan dalam acara halal bihalal bertajuk “First Glance on The New Vespa GTS Super 150”, di Kilo Kitchen, Jl. Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

New Vespa GTS Super 150 i-get ABS tampil dengan beberapa perubahan mulai dari sisi desain, kenyamanan serta keselamatan. Untuk penyegaran dari sisi desain, terlihat pada bagian lampu utama yang kini sudah menggunakan teknologi LED yang menggusur bohlam di varian sebelumnya.

Begitu juga dengan lampu belakangnya yang dilengkapi DRL melingkar yang juga LED pada lampu remnya.

Penyegaran gaya pada motor ini juga terlihat pada desain front tie atau dasi depan yang baru, chromed horn cover, dan chromeplated crest terbaru pada mudguard depan.

Kemudian penyegaran detil estetika lainnya seperti spion chrome desain baru dan motif honeycomb terbaru yang terletak di kedua sisi shield.

Vespa GTS Super 150 i-get ABS terbaru juga menghadirkan dua pelek 12 inci berwarna black glossy.