TRIBUNWIKI: Profil Rio Dewanto, Lawan Main Jessica Mila dalam Film Bridezilla

Seperti dilansir dari Kompas.com Jessica Mila mengatakan, bahwa dia dan Rio Dewanto harus beradegan mesra saat beradu akting dalam film komedi romantis Bridezilla.



Hal itu dikatakan Mila dalam press junket film Bridezilla di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).



"Kan ada scene kissing juga itu Kak Rionya nanya kayak 'enggak apa-apa kan? Ya sudah enggak apa-apa kak kalau misalkan memang harus,' kan biasanya memang request dari sutradaranya," kata Mila.

"Terus abis itu ya sudah dan Kak Rio orangnya enak banget sih dan keliatan memang profesional banget kerjanya, jadi akunya juga nyaman," sambungnya.Meski awalnya merasa grogi, Mila mengaku proses shooting adegan itu berjalan natural."Karena aku jarang dapat adegan kayak gitu ya deg-degan juga sih. Tapi biasanya kalau sudah take, masuk ke dalam scene-nya ituk an kayak terjadi secara natural aja," tutur Mila."Feeling-nya sudah dapat, jadi ya pas take ya sudah enggak canggung lagi, jadi ya kalau sebelum take mikirin nanti gimana ya bingung juga ya, ternyata pas sudah take, oh enggak kok kayak enak aja ngejalaninnya tuh sesuai," imbuhnya.Dalam film produksi Visinema itu, Mila berperan sebagai Dara, seorang pemilik wedding organizer yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Alvin yang diperankan oleh Rio.Bridezilla bercerita tentang Dara yang sejak kecil telah memiliki impian pesta pernikahan yang sempurna. Dara mengalami banyak peristiwa yang membuatnya menjadi Bridezilla.Film yang dijadwalkan tayang pada 1 Agustus 2019 mendatang itu turut dimeriahkan oleh, Rio Dewanto, Sheila Dara, Rafael Tan, Lucinta Luna dan masih banyak lagi.

Dikutip dariRio Dewanto adalah pemeran dan penyanyi berkebangsaan Indonesia.Namanya dikenal luas melalui peran-perannya dalam film televisi di antaranya adalah Pulang Malu Ngga Pulang Rindu, Rocker Pulang Kampung, Cinta Datang saat Kamu Tidur.Sudah hampir lebih dari 30 judul FTV sudah dimainkannya.Awal kariernya di film layar lebar saat ditunjuk sebagai figuran di film Ratu Kosmopolitan dan Pintu Terlarang.Pada tahun 2011 lelaki kelahiran Indonesia, 28 Agustus 1987 ini mendapatkan peran utama di sebuah film yang dikerjakan oleh Hanung Bramantyo berjudul Tanda Tanya.Setelah itu, ia mendapatkan peran sebagai homoseksual di film Arisan!2 karya Nia Dinata dan dipercayakan oleh Rudi Soedjarwo untuk memerankan karakter Pak Wisnu pada film Garuda di Dadaku 2 sebagai pelatih yang galak dan keras.Pada tahun 2011 dia menjadi pemeran utama di film yang disutradarai oleh Joko Anwar yang berjudul "Modus Anomali".Dan berkesempatan beradu akting dengan Atiqah Hasiholan di Korea Selatan dalam film berjudul "Hello Goodbye".Pada penghujung tahun 2011 Rio juga bermain di sebuah produksi film yang melibatkan aktor-aktor Indonesia dan Hollywood yaitu Mickey Rourke, Kellan Lutz, Ario Bayu, Tio Pakusadewo, Atiqah Hasiholan dan banyak lagi.Karier Rio di dunia hiburan makin dikenal orang dengan dijadikannya dia Brand Ambassador Simpati dan menjadi pleasure seeker untuk es krim Magnum.Pada tahun 2011 pun dia mulai menggeluti dunia tarik suara karena memang cita-citanya dari dulu sebelum dia masuk ke dunia akting dengan menyanyikan lagu "Cinta Terlarang" dan dijadikan soundtrack untuk film Arisan!2 .BiodataNama lengkap: Rio DewantoTempat, tanggal lahir: Indonesia, 28 Agustus 1987Pekerjaan; AktorTinggi badan: 1,78 m (5 ft 10 in)Pasangan: Atiqah Hasiholan (2013 - sekarang)Anak: Salma Jihane Putri DewantoOrang tuaAyah: Winarto SubektiIbu: Budi SetyowatiInstagram: @riodewantoFilmografiFilm2009 Pintu Terlarang2010 Ratu Kostmopolitan2010 Payung Merah2011 ?2011 Arisan! 22011 Garuda di Dadaku 22012 Modus Anomali2012 Hello Goodbye2013 Java Heat2013 Mursala2013 Optatissimus2014 Aku Cinta Kamu2014 Me & You vs The World2015 Bait Surau2015 2014: Siapa di Atas Presiden2015 CJR The Movie2015 Love and Faith2015 Bulan di Atas Kuburan2015 Filosofi Kopi2015 Cinta Selamanya2016 Surat dari Praha2016 Ini Kisah Tiga Dara2016 Wonderful Life2016 Pasukan Garuda: I Leave My Heart in Lebanon2017 Filosofi Kopi 2: Ben & Jody Jody2018 Hanum & Rangga: Faith & the City2019 Foxtrot SixSinetronCucu MenantuKasih dan AmaraSeruniLove In ParisLove In Paris Season 2Ganteng Ganteng SerigalaFTVCatatan Cinta Pelangi (2017)Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jessica Mila Grogi Saat Beradegan Mesra dengan Rio Dewanto",